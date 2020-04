Meringerin singt ein Lied für Pflegekräfte an der Corona-Front

Plus Die Meringerin Karin Kleinheinz spricht mit „Du bist der Wahnsinn für mi“ ein musikalisches Dankeschön für Pflegekräfte aus. Hier gibt es das Video.

Im Moment sind alle Termine für „Musik aRoma“ abgesagt. Bis Ende April wäre das Duo mit Sängerin Karin und Dino, einem Profi-Pianist aus dem italienischen Padua, für mehrere private Geburtstagsfeiern und eine goldene Hochzeit gebucht gewesen. Karin Kleinheinz hat keine Ahnung, was danach kommt. Sie hat große Sorge, dass im kulturellen Bereich noch viel länger eine Durststrecke herrschen wird. „Wer möchte denn dann gleich wieder Party machen? Ich hoffe zumindest auf Familienfeiern und Zeremonien, bei denen wir im Sommer spielen dürfen“, so die Sängerin und Saxofonistin aus Mering.

Weil sie im Moment zu Hause sitzt und liebend gerne musiziert, kam ihr die Idee, allen Pflegern und Helfern in Krankenhäusern und Pflegeheimen, die quasi an der Front im Einsatz sind, eine Wertschätzung zu zollen. Aber wie? Mit Dino darf sie sich gerade nicht treffen. Dazu kommt, dass sie gerade persönlich viel mit Pflegern zu tun hat. Ihre Mutter wohnt in der Pro Seniore Residenz in Friedberg, ihre Schwiegermutter wird von einem ambulanten Pflegedienst betreut. Zudem ist ein naher Verwandter gerade im Krankenhaus.

Situation ist für Karin Kleinheinz und ihre Mutter schwer

„Normalerweise bin ich drei bis viermal in der Woche bei meiner Mutter. Ich sehe, was die Pfleger dort leisten. Alle haben auch Familie und sorgen sich vor allem in Corona-Zeiten um ihre Lieben“, sagt Kleinheinz. Sie werden aber auch in Nicht-Corona-Zeiten zu wenig beachtet. Derzeit ist Besuchsverbot und die Situation ist für Kleinheinz und ihre Mutter sehr schwer. „Da ist man auf noch mehr Feingefühl der Pfleger angewiesen“, sagt sie.

Als sie dann für ihren Verwandten im Krankenhaus etwas an der Pforte abgeben wollte, wurde sie mit einer surrealen Situation konfrontiert: Alle mit Mundschutz, Security im Eingangsbereich, jeder huschte aneinander vorbei. Man sieht sich kaum in die Augen. Hier ist ihr erst so richtig bewusst geworden, was wir ohne unsere Pfleger, Helfer und Ärzte täten und sie entschied sich, etwas für diese Berufsgruppe zu tun. Und sie setzte sich hin und fand das bekannte Lied von Reinhard Fendrich mit dem Titel „Weilst a Herz hast wie a Bergwerk“. „Nach zwei Tagen hatte ich meinen eigenen Danke-Text dazu geschrieben“, erzählt die Sängerin. „Gefühle und Zuneigung, aber auch Wertschätzung kann man am besten durch berührende Musik zeigen.“

Zuerst war sie skeptisch. Sie stellt ungern Filme von sich selbst ins Internet. Aufgenommen hat es dann ihr Sohn Pascal. „Einfach mit dem Handy“, sagt sie ganz bescheiden. „Ja, der Wahnsinn seid ihr für mi, drum spiel ich jetzt für di“, singt sie im Video mit ihrer starken und klaren Stimme. Jeder Ton sitzt. Dann nimmt sie noch ihr Saxofon zur Hand und spielt den Refrain des berührenden Liedes mit der melancholischen Melodie – als Danke für alle da draußen.

Meringerin möchte Pflegekräften etwas zurückgeben

Für die Musikerin habe sich das kleine Video auf Youtube aber schon „gelohnt“, wenn sie in diesen schweren Zeiten damit ein Lächeln auf ein Gesicht zaubern könne. Es ist ihr ganz persönliches Dankeschön an alle Pflegerinnen und Pfleger – an all die, die in dieser schweren Zeit den Kranken und Älteren helfen. Vor ihnen hat Karin Kleinheinz den höchsten Respekt. Mit ihrem Lied möchte sie ihnen ein klein wenig zurückgeben. „Denn es ist nicht selbstverständlich, was sie leisten. Weil sie beistehen, wenn alle Angst vor Corona haben“, so die Meringerin. Jedem Einzelnen möchte sie mit ihrem Lied „Danke“ sagen.

Den Pflegekräften im Pro Seniore ist dieses Lied sehr unter die Haut gegangen. Ihnen kamen die Tränen. Die Residenzleiterin Jeanette Kleespies möchte sich im Namen aller bei Karin Kleinheinz für die Anerkennung ihrer Arbeit in dieser schweren Zeit bedanken.

Das Duo Musik aRoma spielt seit fünf Jahren miteinander. „Wir spielen beide aus Leidenschaft. Für uns ist die Musik nicht nur ein Beruf, sondern Berufung“, sagt Karin Kleinheinz, die eigentlich Juristin ist. Mit ihrem Mann Tony sorgte sie schon vor zwölf Jahren für Schlagzeilen, als sie als ehemalige Auswanderer aus Seoul zurückkamen und in vier Folgen der VOX-Doku zu sehen waren. In Korea gründete Karin Kleinheinz bereits einen Chor, unterrichtete Privatschüler in Deutsch und musste ihren Job als Juristin kündigen. Heute ist sie froh, sich ganz der Musik verschrieben zu haben und nun damit bei anderen Menschen Gefühle wecken zu können.

