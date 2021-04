Motorradfahrer schlagen bei Kissing zu

Schläge ins Gesicht verteilte am Samstag ein Motorradfahrer in Kissing

Zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Motorradfahrern und einem Pkw-Lenker kam es am Samstag. Die Polizei in Friedberg teilt mit, dass ein Autofahrer auf der B2 von Merching in Richtung Kissing unterwegs war. Als er zwei Motorradfahrer überholte, wurde der Autofahrer von diesen verfolgt und ausgebremst.

Streit zwischen Motorradfahrern in Kissing

In der Lechauenstraße in Kissing hielten die beteiligten Verkehrsteilnehmer an. Hierbei schlug einer der Motorradfahrer gegen das Beifahrerfenster des Pkw, der zweite Motorradfahrer hielt sich auf der Fahrerseite auf und schlug dem Autofahrer ins Gesicht. Die Motorradfahrer müssen sich nun strafrechtlich verantworten. (AZ)

