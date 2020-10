Paartalbahn: Sacharbeit statt Lobbyarbeit

Plus Versäumnisse der Vergangenheit lassen sich leicht kritisieren. Aber was hat die Friedberger Stadtpolitik in den letzten Jahren für die Paartalbahn gemacht?

Hitzige Diskussionen haben in den 1990er-Jahren den vierspurigen Ausbau der Bahnlinie zwischen München und Augsburg begleitet. Schon damals drohte die lange vernachlässigte Paartalbahn zugunsten der Fernverbindungen endgültig abgehängt zu werden. Und es war den damals handelnden Politikern aus dem Landkreis Aichach-Friedberg zu verdanken, dass für die Nahverkehrszüge genügend Zeitfenster auf der Hauptstrecke freigehalten wurden. Mehr war einfach nicht möglich.

Die Forderung nach einem Überwerfungsbauwerk, welches das problemlose Einfädeln der Paartalbahn über die dem Fernverkehr vorbehaltenen nördlichen Schienenstränge auf die südlichen Gleise ermöglicht hätte, fand damals aus mehreren Gründen kein Gehör. Zum einen stand ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag im Raum, den weder Bahn noch Freistaat oder gar der Landkreis tragen wollten und der vermutlich auch einer standardisierten Bewertung von Kosten und Nutzen nicht standgehalten hätte. Zum anderen, weil ein eine solche Konstruktion mitten in Hochzoll erhebliche städtebauliche und lärmschutztechnische Probleme nach sich gezogen hätte.

Versäumnisse der Friedberger Stadtpolitik

Das lässt sich heute natürlich leicht als Versäumnis der Vergangenheit kritisieren. Wer dies tut, muss sich aber auch fragen lassen, warum er selbst seit Jahren über Verbesserungen am Friedberger Bahnhof wie den Fußgängersteg oder das Parkdeck spricht und jetzt unter Zeitdruck gerät, weil immer noch nichts Konkretes geschehen ist. Mit Lobbyarbeit für die Paartalbahn wird es nicht getan sein - der 15-Minuten-Takt braucht Sacharbeit auch auf örtlicher Ebene.

