10:55 Uhr

Parkender Audi in Friedberg beschädigt: Täter flüchtet

Ein Unbekannter beschädigte einen in Friedberg abgestellten Audi und floh. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am vorderen Kotflügel ist das Auto einer Frau in Friedberg beschädigt worden. Die 43-Jährige hatte ihren blauen Audi A3 am Montag zwischen 16 und 16.30 Uhr zuerst auf dem Parkplatz des Möbelhauses Segmüller in der Augsburger Straße und anschließend auf dem Parkplatz des Sportgeschäftes Förg, ebenfalls in der Augsburger Straße, abgestellt.

Unfallflucht in Friedberg: Die Polizei sucht nach Zeugen

Ein Unbekannter beschädigte den Audi an einem der beiden Parkplätze am rechten Kotflügel und floh daraufhin. Dabei entstand nach Angaben der Friedberger Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

