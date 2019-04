Prozess um Friedberger Tierheim Lechleite geplatzt

Plus Die ehemalige Leiterin Bitzl ist der Tiermisshandlung schuldig. Ihre Nachfolgerin räumte den Posten bereits wieder. Die Zukunft des Tierheims Lechleite ist offen.

Gerlinde Bitzl, bis Herbst vergangenen Jahres Leiterin des Friedberger Tierheims Lechleite, ist jetzt wegen Tiermissbrauchs rechtskräftig verurteilt. Sie zog ihre Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichts Aichach zurück. Wie es weitergeht, bleibt allerdings offen. Ihre Nachfolgerin hat das Tierheim nämlich bereits wieder verlassen. Fraglich scheint zudem, ob sich die Zustände in der Einrichtung mittlerweile verbessert haben.

Tiermissbrauch: Ehemalige Leiterin des Friedberger Tierheims verurteilt

Es war ein riesiger Skandal, der im Herbst seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte: Tierheimleiterin Bitzl musste von ihrem Posten zurücktreten, nachdem sie vom Amtsgericht Aichach zu 4500 Euro Geldstrafe wegen Tiermisshandlung verurteilt worden war. Das Landratsamt hatte auf einen Wechsel an der Spitze gedrängt.

Für Bitzl übernahm die Tierärztin Dr. Maria Messana die Leitung. Ein Versuch einer Interessensgemeinschaft, Bitzl und den restlichen Vorstand des Trägervereins abzulösen, scheiterte dagegen im Dezember.

Ehemalige Friedberger Tierheimleiterin geht nicht in Berufung

Eigentlich sollte nun am Dienstag die Berufungsverhandlung gegen Bitzl vor dem Augsburger Landgericht stattfinden. Doch daraus wird nichts. Bitzls Anwalt Bernhard Hannemann teilte gegenüber unserer Zeitung mit, seine 83-jährige Mandantin sei einem Prozess gesundheitlich nicht gewachsen und wolle eine weitere Rufschädigung des Tierheims nicht riskieren.

Auch die Staatsanwaltschaft habe die Berufung gegen das Urteil zurückgezogen. Das Landratsamt sei in die Entscheidung eingebunden gewesen. Damit ist das Urteil vom Oktober rechtskräftig. „Ob es richtig ist, sei dahingestellt. Immerhin lag die Entscheidungsgewalt über das Vorgehen bei der zuständigen Tierärztin und nicht bei meiner Mandantin“, sagt Hannemann.

Bitzl, die das Tierheim seit dessen Eröffnung 1993 führte, hatte demnach zwei Hunde nicht ausreichend medizinisch behandeln lassen. Im Gegenzug zu Bitzls Verzicht auf eine Berufung stellt die Staatsanwaltschaft Augsburg weitere Ermittlungen gegen Bitzl ein, so Hannemann.

Tierheim Lechleite: Schwere Vorwürfe zu Tierhaltung von Mitarbeiterinnen

Ehemalige Helferinnen teilten in den vergangenen Monaten mit, sie hätten mit Bitzl immer wieder über die Probleme im Heim geredet, aber verbessert habe sich nichts. Schließlich hätten sie die Zustände dokumentiert und sich an das Veterinäramt gewandt. Dieses hatte in der Folge Anzeige wegen des Verdachts tierschutzrechtlicher Verstöße erstattet.

Hygiene sei ein Riesenproblem gewesen, so die Aussage der Mitarbeiterinnen. Tiere hätten sich mit Krankheiten angesteckt oder seien an Sonntagen teilweise nicht betreut worden. Diesen Vorwürfen hatte Bitzl stets widersprochen.

Neue Leiterin des Tierheims in Friedberg ist schon wieder weg

Die Probleme des Tierheims sind mit dem Ende der Rechtsstreitigkeiten nicht gelöst. Im Gegenteil: Bitzls Nachfolgerin als Tierheimleitung, Dr. Messana, ist seit dem 12. März nicht mehr im Amt. Schon bei Aufnahme ihrer Tätigkeit vor wenigen Monaten hatten mehrere Mitglieder des Trägervereins, darunter Melanie Scharm, bezweifelt, dass die operative Leitung tatsächlich von Bitzl zu Messana übergehe.

Dieser Eindruck habe sich bestätigt, sagt Scharm. „Ich habe von mehreren Leuten gehört, dass Anrufe im Tierheim nach wie vor meist von Frau Bitzl entgegengenommen wurden und sie auch Entscheidungen alleine getroffen hat.“ Bitzls Anwalt Hannemann bestreitet, dass seine Mandantin noch operativ tätig sei. „Eine Mitarbeit von Frau Bitzl ist nicht mehr erforderlich, da der Personalschlüssel erhöht wurde“, so Hannemann. Das Landratsamt hatte im Zuge der Erteilung einer neuen Betriebserlaubnis im Herbst angekündigt, regelmäßige Kontrollen durchzuführen, wer die Geschäfte im Tierheim tatsächlich führt.

Haben sich die Zustände im Friedberger Tierheim verbessert?

Scharm vermutet, dass die Mängel hinsichtlich der Betreuung von Tieren und der Hygiene im Tierheim Lechleite weiterhin bestehen: „Es wäre ein Leichtes gewesen, die Mitglieder des Trägervereins einmal einzuladen und zu zeigen, welche Verbesserungen es gibt. Das ist bis heute nicht passiert.“

Mehr noch: Per Post eines weiteren Anwalts von Bitzl erhielten Scharm und weitere Mitstreiter der Interessensgemeinschaft die Information, dass ihr Ausschluss aus dem Trägerverein geprüft werde. Sie hätten dessen Ruf beschädigt. „Wir haben uns nie negativ über den Verein geäußert, sondern lediglich über den Tierheimbetrieb“, so Scharm. Im Sinne der Tiere hoffe sie auf einen vollständigen Rückzug Bitzls.

Ihrem Anwalt Hannemann zufolge ist Bitzl bereit, sich in diesem Jahr auch aus dem Trägerverein des Tierheims zurückzuziehen. Das Landratsamt kündigte für Dienstag eine umfassende Stellungnahme an.