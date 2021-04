Reaktionen auf Impfdosen-Verzicht: "Herr Landrat, das haben Sie verschlafen!"

Plus Die Erklärung von Klaus Metzger, warum das Angebot zusätzlicher Dosen ausgeschlagen wurde, lässt die Kritik nicht verstummen. Die Leser haben kein Verständnis.

Dietmar Wendling (Friedberg): "Lieber Herr Landrat, übernehmen Sie Verantwortung und ziehen Sie die Konsequenzen daraus. Wo ein Mittel ist, gibt es immer auch einen Weg, habe ich in meiner langjährigen Managementtätigkeit gelernt. Wenn dieser Weg vielleicht die Kompetenzen einzelner Mitarbeiter übersteigt, können Sie es korrigieren. Sich hinter statistischen Vergleichen, Zusatzkosten und Verträgen zu verstecken, hilft keinem der Impfwilligen im Landkreis. Das klingt mehr nach einem Schuldeingeständnis.

Andere Landkreise waren vorbildlich

Ich hoffe inständig, dass man auch in Ihrer Behörde aus Fehlern lernt und künftig vordringlich zum Wohle und der Gesundheit der Bürger entscheidet, auch wenn der Weg dazu Kreativität erfordert, die die starren Vorschriften umgeht. Wie das geht, haben angrenzende Landkreise vorbildlich vorgemacht.“

Ingrid und Dieter Warnatz (Kissing): "Nicht nur das Landratsamt Aichach-Friedberg, sondern auch die Firma Vitolus ist organisatorisch völlig überfordert. Mit großen Schwierigkeiten haben mein Mann und ich uns schon am 14. Januar 2021 bei Vitolus zur Impfung registrieren lassen. Mein Mann ist Anfang 1935 geboren und hat zwei schwere Vorerkrankungen, ich bin Jahrgang 1940. Im März waren alle unsere Verwandten und Bekannten im Alter meines Mannes in unserem Landkreis teils schon zweimal geimpft, wir hatten noch nichts gehört. Mein Mann war offensichtlich auf der Prioritätenliste verloren gegangen.

Am 10. März versuchte ich vergeblich, telefonisch bei Vitolus Auskunft zu bekommen, also schrieb ich eine E-Mail. Und siehe da, schon drei Stunden später wurden wir angerufen und bekamen für den nächsten Tag einen Impftermin sogar für uns beide. Dort traf ich zufällig zwei Schulfreundinnen, Jahrgang 1940 und ohne große Gesundheitsprobleme, die ihren Impftermin schon einige Tage hatten, ohne erst nachfragen zu müssen, Zweitimpfung drei Wochen später. Unsere Zweitimpfung ist Anfang Juni.

Schade, wenn durch die Behörden das Vertrauen beschädigt wird

Damit nicht genug. Am 26. März bekamen wir den Anruf eines Callcenters aus Köln, dass man jetzt einen Termin zur Erstimpfung für uns hätte! Da herrscht doch ein gewaltiges Durcheinander. Freunde aus benachbarten Landkreisen, wo das Rote Kreuz oder die Johanniter die Impfung durchführen, kennen so ein Chaos nicht. Es ist sehr schade, wenn durch die Fehler von Behörden und ihren Beauftragten das Vertrauen vor allen Dingen bei den Jüngeren in die Impfung beschädigt wird.“

Dr. med. Johannes Mayer (Dasing): "Das 'Rumgeeiere' von Landrat Metzger kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass unser Landkreis in der Impfkampagne die falschen Signale aussendet. Am Anfang der Impfkampagne waren viele Bürger noch unsicher, ob sie sich impfen lassen sollten, und sie wurden durch das Gezerre mit dem AstraZeneca-Impfstoff jede Woche noch mehr verunsichert. Die Politik hat nicht wirklich zu einer sicheren Aufklärung der Bevölkerung beigetragen.

Wir bayerischen niedergelassenen Ärzte haben in Tausenden von Gesprächen mühsam unsere Patienten vom Sinn der Impfung überzeugt und auch zur Beruhigung der überhitzten Debatte beigetragen. Jetzt ist die Bereitschaft der Bevölkerung recht groß, ein Impfangebot anzunehmen, und dann schlägt unser Landkreis einfach eine zusätzliche Möglichkeit zur Impfung willentlich aus!

Vieler unserer Leserinnen und Leser warten sehnsüchtig auf die Impfung, während der Landkreis Kontingente nicht abruft. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa (Symbolbild)

Landrat Metzger sollte uns lieber mit Dachau vergleichen, dort wurden letzte Woche 8000 zusätzliche Impfungen in einer Sonderaktion durchgeführt. Das war für die Bürger dort ein positives Signal: "Wir kriegen das hin, wenn alle mitmachen." Nach den unrühmlichen Schlagzeilen wegen der vielen Todesfälle (15!) im Krankenhaus Friedberg wäre ein positives Signal, das noch dazu allen Bürgern hilft, einfach das Gebot der Stunde. Tut mir leid, Herr Landrat, Sie haben dies verschlafen.“

Helga Schmid-Kemmeter (Kissing): „Ich finde es unglaublich, dass angesichts der steigenden Corona-Ansteckungen sich die Führung unseres Landkreises Aichach-Friedberg einen derartig skandalösen Fehler erlaubt und mögliche Impfstoffbestellungen nicht vornimmt. Die Verantwortung dafür liegt m. E. sicher nicht allein bei Herrn Koch, dem organisatorischen Leiter der Impfzentren, sondern vor allem bei Landrat Dr. Metzger, der qua Amt auch für die Gesundheit der Menschen hier im Landkreis verantwortlich ist.

Ich verstehe auch nicht, weshalb nicht wie in anderen Landkreisen gemeinnützige oder ortsnahe Organisationen in den Impfzentren beauftragt wurden. Die private Firma Vitolus GmbH ist vermutlich teuer und dabei ineffizient und nicht flexibel, wie in der Friedberger Allgemeinen berichtet wurde. Meine persönlichen Erfahrungen mit Vitolus waren enttäuschend. Es war so gut wie kein telefonischer Kontakt möglich, und wenn nach langer Zeit doch, so konnten die Angestellten am Telefon keine Auskünfte erteilen. Bei meiner Impfung geriet ich an eine arrogante und genervte Ärztin, die meine Fragen abwiegelte mit der Bemerkung, ich müsse mich ja nicht impfen lassen, ich könne auch wieder nach Hause gehen. Ich hatte auch keine Zeit, das vierseitige Aufklärungsblatt zur Schutzimpfung vorher durchzulesen, wurde aber aufgefordert, dieses zu unterschreiben.

Kritik der Hausärzte in Aichach-Friedberg ist berechtigt

Ich hoffe sehr, dass Dr. Metzger seiner Aufgabe nachkommt und dafür sorgt, dass alle Bürger im Landkreis zeitnah eine gewünschte Impfung erhalten. Auch die berechtigte Kritik der Hausärzte sollte er ernst nehmen, damit wir nicht mehr unter den Schlusslichtern der bayerischen Landkreise zu finden sind."

Dr. Rudolf Nägele (Friedberg): "Nicht bei Starkbierfesten und Schönwetterveranstaltungen, sondern in der Krise zeigen sich Qualität und Fähigkeit von Politik und Verwaltung. In dieser Hinsicht hat sich die Führung unseres Landkreises bis hinauf an die Spitze ein nicht gerade gutes Zeugnis ausgestellt. In der freien Wirtschaft wären nach einem solchen Vorgang einige Personen nicht mehr auf ihren Posten.“

Norbert Schaffer (Aichach): "Landrat Klaus Metzger argumentiert, wie wir es von routinierten Politikern bereits gewohnt sind. Da werden Vergleiche herangezogen und Fakten präsentiert, doch die eigentliche Frage, warum es im Landkreis keine Sonder-Impfaktion gegeben hat, wird erfolgreich umgangen. Andere Kommunen, wie Dachau oder Ingolstadt, haben es mit zahlreichen freiwilligen Helfern geschafft, dies zu ermöglichen! Also war wohl im Umkehrschluss den Verantwortlichen der Organisationsaufwand zu groß! Doch wer will schon in der Verantwortung stehen? Unser Bundesverkehrsminister ist da doch ein leuchtendes Vorbild. Und zur Not vergessen wir einfach, was am Sonntag versäumt wurde."

Georg Engelhard (Anwalting): "Landrat Klaus Metzger fordert die Kritiker auf, Fakten zur Kenntnis zu nehmen, und rechnet vor, dass der Landkreis bei den Corona-Impfungen gar nicht so schlecht dastehen würde. Wir nehmen die Fakten zur Kenntnis. Diese sehen so aus: Tausende von Bürgern warten auf die Impfung, auch bei uns sind Todesopfer zu beklagen und der Landkreis nimmt zusätzliche Impfdosen nicht an.

Kleinkarierte Rechnungen von Landrat Metzger

Selbst wenn unser Landkreis bei der Durchimpfung ganz vorne läge, solange nicht alle geimpft sind, ist es unverantwortlich, auf ein zusätzliches Angebot von Impfdosen zu verzichten. Dass Klaus Metzger nicht für Ordnung sorgt, sondern mit kleinkarierten Rechnungen auch noch belegen möchte, dass man im Soll liege, zeigt ein völliges Verkennen der Situation. Es geht um Menschenleben und der Landkreis schöpft seine Möglichkeiten nicht aus, um diese zu schützen. Das sind die Fakten."

Ursula Beisel (Mering): "Ich bin Risikogruppe 2 und werde medikamentös unterstützt, weil bei mir ein Thromboserisiko besteht. Deshalb war ich angenehm überrascht, letzte Woche telefonisch die Auskunft zu erhalten, dass ab Montag, 19. April, in den Impfzentren des Kreises der Biontech-Impfstoff verwendet werden wird. Ich solle mich am Montag anmelden. Vorab sei dies leider nicht möglich.

Gestern habe ich dies mit meiner, schon länger bestehenden, Registrierung ohne Erfolg versucht. Telefonisch konnte ich auch keinen Termin erhalten und wurde auf eine erneute Anmeldung heute verwiesen. Heute kam dann folgende Meldung: 'Leider sind derzeit keine weiteren Termine ab dem 20.04.2021 verfügbar. Bitte ändern Sie Ihre Eingaben oder melden Sie sich in ein paar Tagen wieder und prüfen, ob neue Termine verfügbar sind.'

Anrufe laufen ins Leere, beklagt eine Leserin, Foto: Silvio Wyszengrad (Symbolbild)

Änderungen der Eingaben führten zu keinem Ergebnis. Bis auf weiteres kann man sich somit im Landkreis Aichach-Friedberg nicht anmelden. Übrigens: Wenn man die Telefonnummer der Impfzentren Bayern 089/244188110 anruft, landet man in Düsseldorf. Auskunft dort: Wir wissen nicht, was in Bayern vorgeht.“

Andrea van Ooijen (Dasing): "Da reibt sich die verwunderte Bürgerin doch die Augen! Für das Impfzentrum in Dasing hätte man 'freihändig' Impfstoff bestellen können, um die Bevölkerung in Sonder-Aktionen impfen zu können, und man verzichtet darauf! Die Begründung dafür war in der zitierten, recht breiigen Pressemitteilung nicht zu finden. Aber trotzdem lägen wir im Landkreis 'im Soll', meint unser Landrat und 'hätten wir, ...wären wir.., dann...' - ,wäre, wäre, Fahrradkette' fällt mir dazu von unserem für seine Sprüche bekannten Ex-Fußballer Lothar Matthäus nur ein.

Vergleich für die eigene Schlafmützigkeit

Nicht lustig finde ich, dass im Landkreis Dachau sehr wohl die Gelegenheit sofort genutzt wurde, Impfdosen für eine tolle Sonderaktion zu ordern und fast 15.000 Bürger zu impfen. Nicht lustig finde ich, dass man einen Nachbar-Landkreis Augsburg, wo es auch hakt, zum Vergleich für die eigene Schlafmützigkeit heranzieht. Nicht lustig finde ich, dass die Betreiberfirma Vitolus täglich 15.500 Euro für ihre Arbeit im Impfzentrum verlangt, aber nicht so spontan und flexibel reagieren kann (oder will?) und das Angebot an den zusätzlichen Impfdosen ausschlägt! Vielleicht sollte man da besser per erfolgter Impfung abrechnen, das erhöht eventuell die Schlagzahl.

Es wird endlich Zeit, durch flexibles Reagieren, konsequentes Handeln und bessere Organisation das laue Windchen zum sehnlichst erwarteten, immer wieder versprochenen 'Impfturbo' anzukurbeln. Viele besorgte Bürger warten sehnlichst darauf."

Lesen Sie dazu auch: