Schmiechen bekommt einen neuen stellvertretenden Bürgermeister

Plus Weil Gemeinderat Josef Gailer aus gesundheitlichen Gründen von seinen Ämtern zurückgetreten ist, rückt Martin Sumperl nach. Christian Mutter wird Vize-Rathauschef.

Ganz oben auf der Agenda der kürzlich stattfindenden Gemeinderatssitzung in Schmiechen stand der Rücktritt von Josef Gailer ( Freie Wähler), der aus gesundheitlichen Gründen seine Ämter niederlegen musste. Bürgermeister Josef Wecker vereidigte deshalb Martin Sumperl (Freie Wähler), der in das Gremium nachrückte. Im Anschluss galt es, den Posten des Zweiten Bürgermeisters neu zu besetzen.