Schüler aus Merching machen es vor: Bringt Euch ein!

Fridays for Future im Großen, Merchinger Mittelschüler auf Berlin-Reise im Kleinen: Die Jugend sollte hartnäckig bleiben, bis sie gehört wird.

Zehntausende Schüler in ganz Deutschland auf den Straßen und millionenfach geklickte YouTube-Videos mit politischen Botschaften sind nur die Spitze des Eisbergs, wie unter anderem auch die Neuntklässler der Mittelschule Merching beweisen: Die Jugend ist heute nicht unpolitischer als frühere Generationen – im Gegenteil.

Die Schüler aus Merching, die in Berlin nicht nur, aber auch viel politisches Programm absolviert haben, sind ein erfreuliches Beispiel für einen Trend, der offensichtlich ist: Viele junge Menschen haben großes Interesse daran, wo Deutschland, Europa und die Welt hinsteuern. Schade, dass sie bisher so wenig gehört werden.

Die Themen liegen auf der Hand: Klimaschutz, Digitalisierung, und, und, und. Bereiche, in denen die Berufspolitiker in den vergangenen Jahren oft versagt haben – parteiübergreifend. Deshalb der Appell, nicht nur an die Schüler aus Merching: Bleibt am Ball und bringt Euch ein, bis endlich jemand hinhört. Die Zukunft, das seid Ihr!

