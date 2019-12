vor 40 Min.

Schwerer Unfall in Mering: 45-Jährige und 16-Jährige verletzt

Schwerer Unfall in Mering mit zwei Verletzten am Montag.

Bei einem Auffahrunfall an der Ecke Münchener Straße/B2 in Mering haben sich zwei Personen verletzt.

In Mering hat es einen schweren Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gegeben. Am Montag gegen 15.40 Uhr krachte es in der Münchener Straße im Bereich der Einmündung zur B2. Eine 31-Jährige mit ihrem Opel übersah laut Polizei, dass eine 45-Jährige mit ihrem VW verkehrsbedingt anhalten musste.

Die 45-Jährige und ihre 16-jährige Beifahrerin im VW verletzten sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3500 Euro. (tril)

