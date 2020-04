Sinkende Einnahmen: Die Stadt Friedberg meldet Kurzarbeit an

Plus In der letzten Sitzung der Amtsperiode diskutiert der Stadtrat, wie Friedberg mit dem Einnahmeverlust umgehen soll. Dabei benutzt er ein neues Instrument.

Unter erschwerten Umständen verlief die letzte Stadtratssitzung der Amtsperiode. Wegen Covid-19 tagte das Gremium mit Sicherheitsabstand in der Schulmensa, die Diskussionen sollten so kurz wie möglich gehalten werden. Eineinhalb Stunden allerdings ging es um ein Thema, das Friedberg noch lange beschäftigen wird: Einnahmeeinbrüche durch die Corona-Pandemie.

Wegen Rückgang von Gewerbesteuer, Einkommenssteuer- und Umsatzssteueranteilen wird 2020 ein Verlust um die zehn Millionen (von erwarteten 44 Millionen Euro) prognostiziert. In einer hitzigen Debatte rang das Gremium darum, wie damit umzugehen ist. In einem Punkt waren sich aber alle einig: Die Stadt Friedberg wird Kurzarbeit anmelden.

Auch in Friedberg sinken die Einnahmen wegen der Corona-Krise. Nun will die Stadt Kurzarbeit anmelden. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Symbol)

Kurzarbeit ist ein neues Instrument für Kommunen. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften hatten eigens einen „Tarifvertrag Covid“ geschlossen, damit es eingesetzt werden kann. Es ist vor allem für kommunale Einrichtungen gedacht, die wegen der Pandemie schließen mussten, etwa Theater, Museen, Bäder, Schulen und Kinderbetreuung.

Wie Bürgermeister Roland Eichmann sagte, wird es in Friedberg in geringem Maß verwendet, etwa für Mitarbeiter der Museumsaufsicht oder im Stadtbad, eventuell auch in der Ganztagsbetreuung an Schulen. Betroffen seien zwischen 25 und 60 von 420 Mitarbeitern. Die Kommune stockt, wie im Tarifvertrag vereinbart, deren Kurzarbeitergehalt auf 95 Prozent des bisherigen Nettoentgelts auf.

CSU Friedberg beantragt Haushaltssperre

Während darüber Einigkeit herrschte, krachte es beim Thema Finanzen trotz der Vorbereitung im Ältestenrat. Hauptstreitpunkt war derAntrag der CSU,dass die Verwaltung eine Haushaltssperre prüfen soll. Unterstützt von Grünen und Freien Wählern brachte sie diesen durch, obwohl Bürgermeister Eichmann, Finanzreferent Wolfgang Schuß und Kommunalreferent Wolfgang Basch vehement dagegen argumentierten.

Auf Basis der Diskussion im Ältestenrat hatte die Verwaltung eine Beschlussvorgabe erarbeitet, die Grünen-Fraktionschefin Claudia Eser-Schuberth als „zu schwammig“ abwatschte. Sätze wie „Es ist auch im sonstigen Haushaltsvollzug eine maßvolle Zurückhaltung zu üben, so dass jeweils die Notwendigkeit der Bewirtschaftung verantwortungsvoll hinterfragt wird“, missfielen nicht nur ihr. Die Verwaltung hatte eine Liste mit Kürzungsvorschlägen in Höhe von neun Millionen Euro erarbeitet, die allgemein als sinnvoll gelobt wurde; die Grünen zogen daraufhin ihren Antrag auf Erstellung einer Liste durch den Stadtrat zurück.

Auch dass bis zur ersten „richtigen“ Sitzung des künftigen Rates am 28. Mai keine Projekte begonnen werden, traf auf Zustimmung. Dass die Verwaltung aber vor allem im Baubereich weiter frei, wenn auch vorsichtig agieren will und über Vorhaben bis zu 15.000 Euro weiter selbst entscheiden wollte, stieß auf Gegenwind.

Bürgermeister Scharold: Friedbergs Stadtrat muss Souverän bleiben

Deutlich wurde das vor allem im Beitrag von 2. Bürgermeister Richard Scharold ( CSU), der sagte: „Wir haben Vertrauen in die Verwaltung, aber nicht so viel, dass wie nicht ein bisschen mitreden wollen.“ Der Stadtrat solle der Souverän bleiben. Wie zuletzt immer stärker zu bemerken war, ist die Kluft zwischen Teilen des Gremiums auf der einen sowie Verwaltung inklusive Bürgermeister auf der anderen Seite tief. Als „Spitze des Eisbergs“ wird die Sanierung der Bahnhofstraße gesehen, bei welchem Eichmann seinen Kostenspielraum überschritt.

Trotzdem erwischte die Kehrtwende nach dem „Geist der Gemeinsamkeit im Ältestenrat“ (Wolfgang Rockelmann, Parteifreie) Bürgermeister, Verwaltungsspitze, SPD und Fraktionsgemeinschaft kalt. Die Verwaltung argumentierte, mit der Haushaltssperre, wie von der CSU beantragt, sei sie handlungsunfähig. Schützenhilfe erhielt sie vom Verwaltungsfachmann Peter Feile (SPD), der sagte, so könne sie „nicht einmal mehr einen Bleistift kaufen“. Bis 28. Mai wird das Thema geprüft. Bis dahin gilt die 15.000-Euro-Grenze mit wenigen Ausnahmen, die der Rat absegnete.

Friedberg stundet die Kreisumlage nicht

In einem anderen Punkt fand man immerhin Konsens. Die Verwaltung wollte die Kreisumlage für Mai und Juni in Höhe von über zwei Millionen Euro stunden. Dies sieht das Innenministerium bei Liquiditätsproblemen von Kommunen vor. Da Friedberg solche aber (noch) nicht hat und eine der finanzstärksten Kommunen des Kreises ist, nahm der Bürgermeister diesen Punkt wieder zurück, nachdem einige Stadträte interveniert hatten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.