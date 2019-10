vor 56 Min.

So feiern junge Leute in Aichach-Friedberg Halloween

An der Grund- und Mittelschule in Stätzling fand bereits am 24. Oktober eine Halloween-Party statt.

In Friedbergs Jugendzentrum ist zu Halloween viel los, in Mering fällt die Party aus. Die Schüler der Stätzlinger Grund- und Mittelschule haben bereits gefeiert.

Von Tom Trilges

Vor allem Jugendliche freuen sich Jahr für Jahr auf das schaurige Halloween-Spektakel – so ist es auch im Landkreis Aichach-Friedberg. In Stätzling gab es bereits eine Veranstaltung, in Friedberg feiern junge Leute am Donnerstagabend.

Halloween-Filmabend im Friedberger Jugendzentrum

Die Stadt bietet dort nämlich einen Filmabend im Jugendzentrum an. Junge Menschen ab zwölf Jahren sind dazu eingeladen und können kostenlos teilnehmen. Um 19.30 Uhr startet das Programm, davor bereitet das Team der Jugendpflege mit freiwilligen Helfern gemeinsam Snack für die Veranstaltung zu. Im vergangenen Jahr war eine solche Aktion wegen eines Personalwechsels noch ausgefallen. Weitere Aktionen plant die Stadt Friedberg zu Halloween nicht.

7 Bilder Die schönsten Leserfotos zu Halloween 2019

Kein Halloween-Programm im Meringer Jugendtreff

Ins Wasser fällt die Party heuer auch in Mering. Nathalie Gronau vom Jugendtreff teilt mit: „Normalerweise bieten wir immer Programm bei uns, nur diesmal nicht.“ Sonst gibt es in Mering stets ein Ferienprogramm im Herbst, in dessen Rahmen auch Kürbisschnitzen und das Kochen von Kürbissuppe auf dem Plan stehen. Außerdem dekorieren die Jugendlichen dann gemeinsam die Räumlichkeiten passend zum Grusel-Fest. „Diese Veranstaltungen laufen auch immer gut“, so Gronau.

Stätzlinger Schule feierte bereits Halloween

Da Halloween in die Herbstferien fällt, hat der Förderverein der Stätzlinger Grund- und Mittelschule, Cornucopia, seine Party bereits sieben Tage vor dem eigentlichen Datum angesetzt. Vergangene Woche Donnerstag waren rund 250 Kinder mit Eltern ab 17 Uhr in der Turnhalle dabei. Bei einem Kostümwettbewerb wurden die kreativsten Jugendlichen ausgezeichnet.

Doch neben den Feiern für junge Leute kann ja auch jeder sein persönliches Halloween gestalten: Viele sind dem Aufruf der Friedberger Allgemeinen nachgekommen und haben ihre Fotos von daheim eingeschickt.

Themen folgen