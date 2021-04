So will Mering den Erhalt von Bäumen unterstützen

Plus Eigentümer können für Pflegemaßnahmen Zuschüsse bekommen. Und der Bauhof soll auf zwei kommunalen Flächen ausgewählte Arten anpflanzen.

Große, alte Bäume prägen das Bild eines Ortes. Sie erfreuen die Menschen und bieten Insekten und Vögeln wertvollen Lebensraum. Allerdings können Erhalt und Pflege sehr aufwendig sein. In manchen Städten wie etwa Augsburg stellt deswegen eine Baumschutzverordnung sicher, dass als wertvoll eingeordnete Exemplare nicht einfach von den Eigentümern gefällt werden dürfen. Mering folgt dagegen dem Beispiel Friedbergs und setzt auf positive Anreize.

Wie berichtet, hat der Gemeinderat bereits im Dezember 2019 beschlossen, dafür auf ein Baumförderprogramm zu setzen. Dieses sieht vor, dass die Kommune Eigentümern bei der Pflege schützenswerter Bäume einen Zuschuss zahlt. Eine entsprechende Satzung nach Friedberger Vorbild stand im Februar auf der Tagesordnung. Allerdings gab es im Gremium Kritik an den darin formulierten Kriterien. Deswegen erhielt der Umweltausschuss den Auftrag, diese noch einmal durchzugehen und für Merings Bedürfnisse anzupassen, damit der Gemeinderat dann über den aktualisierten Satzungsentwurf abstimmen kann.

Eigentümer erhalten bis zu 1000 Euro für die Baumpflege

Bürgermeister Florian Mayer betonte, dass er grundsätzlich den Weg eines Baumförderprogramms richtig finde. Bei einer Baumschutzverordnung bestehe die Gefahr, dass gar niemand mehr Bäume in seinem Garten pflanzt aus Angst, dass er diese dann nie wieder loswird. Die Satzung dagegen sieht vor, dass Eigentümer beispielsweise bei Pflegemaßnahmen bis zu 50 Prozent der Kosten von der Kommune erstattet bekommen - maximal aber 1000 Euro pro Baum. Im Gegenzug verpflichten sich diese, den Baum mindestens zehn Jahre zu erhalten.

Ob ein Exemplar für die Förderung infrage kommt, das muss in jedem Fall die Baumsachverständige prüfen, mit der die Kommune bereits seit Längerem beim Baumkataster zusammenarbeitet. Bis zu 300 Euro fielen hier für die Kommune zusätzlich zum eigentlichen Zuschuss an, erläuterte der Bürgermeister auf Nachfrage von Silvia Braatz (CSU). Er habe jedoch in Friedberg nachgefragt, und dort würden nicht mehr als zwei Anträge pro Jahr gestellt.

Wolfgang Bachmeir (SPD/parteifrei) erklärte, dass er sich an der Mindestgröße störe. Diese war im Satzungsentwurf mit einem Stammumfang von einem Meter festgelegt, das entspricht einem Durchmesser von ca. 30 Zentimeter. Alleine auf seinem Hof befinden sich 16 Bäume, die nach dieser Vorgabe unter die Baumförderrichtlinie fallen würden. Der Ausschuss folgte seinem Vorschlag, den nötigen Umfang auf 1,50 Meter hochzusetzen.

Wichtig war es dem Gemeinderat auch, dass die jährliche Förderung mit einer Höchstsumme gedeckelt wird. Im Beschlussvorschlag war diese mit 2500 Euro angegeben. Der Umweltausschuss einigte sich jedoch auf 5000 Euro. Diskutiert wurde auch über die Vorgehensweise bei der Auswahl. Paul Kuhnert (UWG) schlug vor, bis zu einem Stichtag beispielsweise Anfang November die Anträge zu sammeln und dann auszuwählen, welche gefördert werden sollen. Die Mehrheit im Ausschuss sprach sich jedoch dafür aus, die Anträge nach Eingang zu prüfen. Sollte der Fördertopf leer sein, müssten die Eigentümer mit ihrem Vorhaben bis zum nächsten Jahr warten. Über diese aktualisierte Fassung der Baumförderrichtlinie muss nun noch einmal der Gemeinderat abstimmen.

Meringer Bauhof soll Bäume am Badanger und im Gewerbepark pflanzen

Im Umweltausschuss ging es jedoch nicht nur um die Anpflanzungen auf Privatgrund, sondern auch auf den kommunalen Flächen. Hierzu hatte der frühere Grünen-Gemeinderat Klaus Becker einen Antrag eingereicht. Es ging darin um die Frage, wo auf Gemeindegrund noch weitere Anpflanzungen möglich seien und wie die Kommune bei der Auswahl der Baumarten auf den Klimawandel reagieren könne. Bürgermeister Mayer betonte dazu, dass sich der Bauhof auch unabhängig von diesem Antrag um die Pflanzung von Bäumen kümmere und darauf achte, die für den Standort geeigneten Arten auszuwählen.

In der Beschlussvorlage wurden Badanger sowie Spielplatz Luitpoldshöh als Möglichkeiten für weitere Pflanzungen angeführt. Michael Metz (UWG) stellte fest, dass sich der Bauhof vermutlich besser in dieser Frage auskenne als er, und bat den anwesenden Bauhofleiter Claudius Hirner um eine Richtschnur, was sinnvoll wäre. Hirner schlug vor, am Badanger entlang der Paar Bäume zu setzen. Mayer nannte als weiteren Standort ein ursprünglich als Retentionsfläche reserviertes Areal im Gewerbepark vor. Da dieser nach der neuen Festsetzung nicht mehr im Überschwemmungsbereich liegt, muss die Kommune die Flächen nun doch nicht herstellen. "Da könnte man deswegen doch den ein oder anderen Baum hinstellen."

Der Umweltausschuss beschloss, dass der Bauhof an diesen beiden Standorten geeignete Bäume pflanzen solle.

