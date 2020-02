02.02.2020

Sportler des Jahres: Die Nachricht vom Sieg kam per WhatsApp

Die Siegerinnen Jana Semenchenko und Lilly Maresch können beim Festabend nicht dabei sein. Sie absolvieren einen Bundeskader-Lehrgang. Warum auch andere fehlen.

Von Peter Kleist

Es war die 13. Auflage der Wahl zum Sportler des Jahres der Friedberger Allgemeinen – und auch beim 13. Mal gab es etwas, was bislang noch nie der Fall war: Die Siegerinnen waren beim Festabend, den die Redaktion in Indichs Kussmühle ausrichtete, nämlich nicht live dabei.

Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft?

Jana Semenchenko und Lilly Maresch, das erfolgreiche Sportakrobatikduo des TSV Friedberg und des SAV Augsburg-Hochzoll, mussten dem Abend fernbleiben. Allerdings aus einem – für die beiden Mädchen – äußerst erfreulichen Grund. Die 14-jährige Jana und die zehn Jahre alte Lilly waren bei einem Bundeskader-Training engagiert und bei diesem Event ging es auch schon darum, sich für die Sportakrobatik-Weltmeisterschaft, die in diesem Jahr in der Schweiz stattfinden wird, zu qualifizieren.

Sie wurden Sportlerinnen des Jahres der Friedberger Allgemeinen: Jana Semenchenko (unten) und Lilly Maresch. Bild: Peter Kleist

Eindeutiges Votum für Jana Semenchenko und Lilly Maresch

Die beiden Mädchen hatten die Abstimmung zum Sportler des Jahres eindeutig für sich entschieden, hatten sie doch die meisten Stimmen im Internet und die meisten Telefonanrufe auf sich vereinigen können – und auch beim Voting der Jury lagen sie auf Platz eins. Lediglich bei den Stimmen, die per SMS abgeschickt wurden, landeten sie „nur“ auf dem zweiten Platz – hinter der Schwimmerin und Triathletin Nadine Bender, die im Gesamtklassement den zweiten Platz belegte. Für die beiden Mädchen, die also während der Feierstunde bei einer Trainingseinheit mit Landestrainerin Sandra Maresch und Bundestrainer Igor Blintsov schwitzen mussten, nahmen Lillys Vater Bernd Maresch und ihr jüngerer Bruder Tim die Urkunde, den Pokal und Gutschein über 400 Euro, den Christine und Werner Pfundmeir von Zweirad Pfundmeir aus Friedberg gestiftet hatten, entgegen.

Tim Maresch hatte sichtlich seinen Spaß daran, hier stellvertretend für seine Schwester und deren Partnerin den Pokal halten zu dürfen. Auch auf die golden eingepackten Schokoladenkugeln, die es als süße Dreingabe gab, hatte er schon ein Auge geworfen. Vater Bernd schickte dann auch gleich die Nachricht samt Bild per WhatsApp los – allerdings dauerte es etwas, bis die Antwort kam – schließlich musste erst das Training beendet werden.

Die beiden Mädchen freuen sich riesig

„Die beiden haben sich riesig gefreut und wären gerne heute Abend hier gewesen“, teilte Bernd Maresch dann während des Büfetts mit. Doch der aktive Sport war natürlich bedeutend wichtiger, zumal die Chancen, dass Jana Semenchenko und Lilly Maresch den Sprung zur Weltmeisterschaft schaffen können, durchaus gut stehen. „Die beiden haben sich in der jüngsten Vergangenheit enorm verbessert, noch mal einen großen Schritt gemacht und ihre Hauptkonkurrentinnen mussten außerdem eine Verletzungspause verkraften“, erzählte Bernd Maresch. Den Gutschein werden sich die beiden Sportakrobatinnen wohl schwesterlich teilen. „Das ist überhaupt kein Problem, das können die regeln, wie sie wollen“, erklärte Christine Pfundmeir.

Ein weibliches Podium bei der Ehrung der Sportler

Zum ersten Mal in den 13 Jahren, in denen die Friedberger Allgemeine diese Sportlerwahl durchführt, war das Siegerpodest rein weiblich besetzt: Denn auf dem zweiten Platz landete die Schwimmerin und Triathletin Nadine Bender, Dritte wurde mit Sabrina Mayer eine junge Leichtathletin der DJK Friedberg.

Nadine Bender konnte als Einzige der Top drei am Festabend der Friedberger Allgemeinen teilnehmen. Sie belegte bei der Wahl zum Sportler des Jahres den zweiten Platz. Links Sportredakteur Peter Kleist. Bild: Tom Trilges

Nadine Bender war als Einzige bei der Ehrung live dabei, da auch Sabrina Mayer wegen einer schweren Erkältung das Bett hüten musste und von ihrem Vater Matthias vertreten wurde. Auf den Plätzen vier und fünf folgten dann die ersten Vertreter des starken Geschlechts: Marathonläufer Andreas Greppmeir und Schwimmer Robin Lienhart, der praktisch direkt vom Training zum Festabend gekommen war, wie Mutter Christine erzählte.

Sabrina Mayer von der DJK Friedberg landete auf dem dritten Platz. Bild: Peter Kleist

Beim Büfett wurde eifrig zugegriffen – auch wenn sich Bernd Maresch zunächst nur beim Salat bediente – „für die Mädchen“, wie er sagte. Und es entwickelten sich interessante Gespräche unter den Sportlern und deren Begleitung. Für zwei der Geehrten war es ein kurzer Zwischenstopp vor dem nächsten sportlichen Event. Sowohl Nadine Bender als auch Robin Lienhart waren am Sonntag schon wieder bei einem Schwimmwettkampf auf bayerischer Ebene in Bamberg unterwegs. Da noch eine Trainingseinheit am Samstag anstand, durften beide auch unter den Augen ihres Trainers Christian Reißner, der zudem auch der Verlobte von Nadine Bender ist, kräftig zulangen und sich auch ein Eis zum Nachtisch gönnen. „Das wird wieder abtrainiert“, so Reißner. Nadine Bender befindet sich gerade in der Aufbauphase der Saison, trainiert so „nur“ zwölf Stunden in der Woche und legt derzeit mehr Wert auf Triathlon. Die Friedbergerin hatte auch eine nette Story parat. Bei einer Trainingsausfahrt in Richtung Pöttmes sichtete sie im vergangenen Herbst ein Känguru. „Ich habe dann auch die Polizei informiert, und die meinten, ich könne gerne zum Drogentest vorbeikommen“, erzählte sie schmunzelnd.

Zwei der erfolgreichen Sportler hatten den gleichen Trainer

An einem anderen Tisch stellten der 18 Jahre alte Leichtathlet Ahmed Tamam und Marathonläufer Andreas Greppmeir, 48, fest, dass sie beide den gleichen Trainer hatten: Heinz Schrall. „Damals, als ich noch schneller war“, scherzte Greppmeir, der sich auch an den Friedberger Halbmarathon 2019 erinnerte: „Da hat mich Ahmed bergab überholt, der war schon enorm schnell.“ Auch der 18-Jährige, der noch im Pallottiheim wohnt und von Wolfgang Schubach begleitet wurde, erinnert sich gerne an diesen Tag. Das Bild, auf dem ihn sein Trainer Heinz Schrall im Ziel umarmt, hat er immer noch auf seinem Handy gespeichert. Und vielleicht beginnt Tamam ja noch in diesem Jahr als Krankenpfleger im Klinikum. „Die Bewerbung läuft“, erklärte Schubach.

Die Monatssieger und die Vertreter der Siegerpaare auf einen Blick: Ahmed Tamam, Andreas Greppmeir, David Galbas, Christa Zilmans, Sportredakteur Peter Kleist mit Tim Maresch, Sponsorin Christine Pfundmeir, Nadine Bender, Robin Lienhart, Sponsor Werner Pfundmeir und Matthias Mayer. Bild: Tom Trilges

An einem anderen Tisch trafen sich zwei Tischtennis-Kolleginnen vom Kissinger SC: Christa Zilmans und Katarzyna Galbas, die Mama des Siegers der November-Abstimmung, David Galbas. „Wir haben uns prächtig unterhalten und hatten ja auch genügend Gesprächsstoff“, meinte die Triathletin Christa Zilmans. Katarzyna Galbas freute sich vor allem darüber, dass bei einem solchen Abend auch einmal andere Sportarten im Fokus stehen – und nicht immer nur Fußball. Tochter Julia bedauerte es, dass es eine Wahl zur Mannschaft des Jahres gibt – sie ist im Formationstanz aktiv.

Einige Monatssieger mussten aber auf den Festabend verzichten. Neben der erkrankten Sabrina Mayer musste auch der Meringer Ringer Luca Gelb aus Krankheitsgründen passen. Und Markus Klingl, der achtfache Taekwondo-Weltmeister aus Prittriching, war arbeitstechnisch so eingespannt, dass er ebenfalls nicht kommen konnte.

