vor 35 Min.

Unbekannte werfen Steine gegen Lokal am See

Die Polizei meldet einen Fall von Vandalismus am Friedberger See.

Steine warfen Unbekannte gegen das Veranstaltungslokal am Friedberger See, meldet die Polizei.

Von Ute Krogull

Unbekannte warfen Steine gegen die Panzerglasscheibe des Veranstaltungslokals am Friedberger See. Wie die Polizei meldet, ereignete sich die Tat in der Zeit von Mittwoch bis Samstag. Die Panzerglasscheibe wurde beschädigt; der Schaden liegt bei rund 3000 Euro.

Vandalismus am Friedberger See: Polizei sucht Zeugen

Nun sucht die Polizei Zeugen. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen