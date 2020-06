11:45 Uhr

Unfall, Beleidigung, Flucht in Mering: Polizei sucht nach Zeugen

In Mering wird ein BMW-Fahrer erst gestreift, dann beleidigt. Was ist passiert?

In Mering wird ein BMW-Fahrer erst gestreift, dann beleidigt. Was ist passiert?

Nachdem er beim Rangieren mit seinem Pkw von einem roten Audi angefahren wurde, wurde ein 31-Jähriger aus Mering dazu auch noch beleidigt. Was war passiert? Am frühen Donnerstagmorgen stand der Fahrer mit seinem BMW in der Lindengreppenstraße vor einer Hofeinfahrt. Nach eigenen Angaben kam aus Richtung Reifersbrunner Straße ein roter Audi ohne Kennzeichen und mit überhöhter Geschwindigkeit angefahren. Dessen Fahrer streifte die hintere Stoßstange des BMW.

Unfall in Mering: Die Polizei sucht nach Zeugen

Dadurch entstand laut Friedberger Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Während er vorbeifuhr zeigte der flüchtige Mann den ausgestreckten Mittelfinger in Richtung des Geschädigten. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

Themen folgen