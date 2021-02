11:36 Uhr

Unfall: Rettungshubschrauber bei Eurasburg im Einsatz

Ein Rettungshubschrauber, Feuerwehr, Polizei und Sanitäter waren bei einem Unfall zwischen Eurasburg und Hergertswiesen in Einsatz.

Von Ute Krogull

Unfall auf glatter Straße zwischen Eurasburg und Hergertswiesen: Eine 58-jährige Frau war am Freitagnachmittag mit ihrem Pkw zwischen Hergertswiesen und Eurasburg unterwegs. Wie die Polizei meldet, verzog die Frau ihr Lenkrad, der Wagen drehte sich auf der rutschigen Straße, kam von der Fahrbahn ab und rollte die Böschung hinunter.

Unfall bei Eurasburg: Frau konnte sich aus Auto befreien

Die leicht verletzte Frau konnte sich selber aus dem Fahrzeug befreien. Im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr Eurasburg, ein Notarzt, das BRK, die First Responder Adelzhausen, und die Polizei Friedberg. Am Auto entstand Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

