Unfall: Unklares Fahrmanöver auf der A8 bei Friedberg

Ein Mazda-Fahrer und ein BMW-Fahrer prallten auf der A8 bei Friedberg ineinander. Die Ursache dafür soll ein unklares Fahrmanöver eines Jaguar-Fahrers gewesen sein.

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag gegen gegen 10.50 Uhr auf der A8 sucht die Autobahnpolizei Gersthofen Zeugen. Ein Jaguar-Geländewagen und ein silberner Mazda fuhren mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Fahrspur. Der Jaguar-Fahrer wollte an der Anschlussstelle Friedberg nach eigener Aussage abfahren und wechselte auf die mittlere Fahrspur. Laut Angaben des Mazda-Fahrers machte der Jaguar jedoch wieder einen Schlenker zurück auf die Überholspur, weshalb er stark abbremsen musste. Der Mazda geriet ins Schleudern und prallte seitlich gegen einen auf der mittleren Spur fahrenden BMW. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 6000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen können sich unter 0821/323-1910 an die APS Gersthofen wenden. (AZ)

