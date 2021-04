Unfall auf B2: Auto fährt auf bremsenden Laster auf

Ein LKW-Fahrer biegt von der B2 in Mering auf die Augsburger Straße ab. Dort muss er anhalten und es kommt zum Unfall mit einem hinter ihm fahrenden Auto.

Von der B2 ist ein LKW-Fahrer am Dienstag in die Augsburger Straße abgebogen. Nach dem Abbiegen musste er allerdings anhalten. Hinter ihm fuhr ein 73-Jähriger, der laut Polizei zu spät sah, was vor ihm passierte und fuhr deshalb dem 20-Jährigen im LKW gegen 11.15 Uhr auf.

Sachschaden bei Unfall auf der Augsburger Straße

Laut Polizei Friedberg wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt, es entstand aber ein Sachschaden von insgesamt etwa 2000 Euro. (AZ)

