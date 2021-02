vor 5 Min.

Unfall im Kreisverkehr: 72-Jähriger in falscher Richtung unterwegs

Ein 72-Jähriger verkehrt in falscher Richtung in einen Kreisverkehr bei Dasing und es kracht.

Ein 72-jähriger Autofahrer fährt bei der Anschlussstelle zur A8 bei Dasing in falscher Richtung in den Kreisverkehr ein. Dort kommt es zum Unfall.

Zu einem ungewöhnlichen Unfall ist es am Mittwoch gegen 9:50 Uhr gekommen. Ein 72-jähriger war auf der A8 in Richtung München unterwegs. An der Anschlussstelle Dasing fuhr der Audi-Fahrer von der Autobahn ab.

Unfall in Kreisel: Beide Autos bleiben liegen

Am anschließenden Kreisverkehr zur B300 fuhr der 72-jährige laut Polizei links - also entgegen der Fahrtrichtung - in den Kreisverkehr ein. Dort kollidierte er frontal mit einem sich im Kreisverkehr befindlichen Opel Corsa.

Der 72-Jährige sowie der 29-jährige Opel-Fahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. (AZ)

