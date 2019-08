Ungewisse Zukunft für Kliniken an der Paar

Die Kliniken an der Paar in Aichach-Friedberg gehen durch eine Phase mit ungewissem Ausgang.

„Es gab in den letzten Jahrzehnten viele Hochs und Tiefs. Doch dass so rasant alles zusammenbricht, das gab es noch nie“, sagt ein Politiker, der die Krankenhauslandschaft noch aus Zeiten kennt, als es fünf Kliniken im Landkreis gab. Wird also der Kreis irgendwann nur noch ein Krankenhaus haben?

Es ist ein aufreibendes Spannungsfeld, in dem sich die Kliniken an der Paar wie alle kleinen Krankenhäuser in Deutschland bewegen. Aufgrund der unzureichenden Finanzierung häufen sie ein Defizit auf, wegen Personalmangels sind nicht alle Betten in Betrieb, was Einnahmen weiter verringert, die Dramen um die Geburtshilfestationen bescherten Negativschlagzeilen, die Tariferhöhungen für Ärzte verschärfen die finanzielle Lage. Zuschuss-Versprechen des Freistaats wurden bislang nicht erfüllt.

Uniklinik Augsburg hat Auswirkungen auf den Standort Aichach-Friedberg

Gleichzeitig plant der Bundesgesundheitsminister eine Reform der Notaufnahmen und die Studie der Bertelsmann-Stiftung, derzufolge deutschlandweit 600 statt 1400 Kliniken reichen, sorgt für Verunsicherung. Auch kann keiner absehen, wie sich die Uniklinik auswirken wird.

Klar ist: Ohne das zentrale Haus in Augsburg könnten die Kleinen nicht überleben. Das Klinikum unterstützt sie seit Jahren, etwa bei der Ausbildung. Auch bei Schlaganfallpatienten arbeiten die Kliniken an der Paar mit der Uniklinik zusammen. Das Argument der Bertelsmann-Stiftung, diese Patienten könnten in kleinen Krankenhäusern nicht gut versorgt werden, sticht deshalb nicht. Im Gegenteil: Krankenhäuser auf dem Land verkürzen Transportwege - das rettet Leben. Das Heimatministerium verspricht sogar, die Infrastruktur auf dem Land zu verbessern.

Aichach und Friedberg arbeiten bereits eng zusammen

„Gleichwertige Lebensverhältnisse“ heißt das Programm, dass einer Flucht in die Städte entgegenwirken soll. Trotzdem ist es wahrscheinlich, dass der Prozess der Umstrukturierung auch in unserer Wachstumsregion weitergeht. Dass in einigen Jahren nicht nur Aichach und Friedberg zusammenarbeiten, Schwerpunkte schaffen und Patientenströme lenken. Sondern dass es eine Zusammenarbeit mit den Häusern im Landkreis Augsburg oder darüber hinaus gibt. Klar ist: Nicht nur die Kliniken, auch die Patienten werden sich umstellen müssen. Es wird nicht überall alles geben.

