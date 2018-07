vor 37 Min.

Vor den Sommerferien noch erfolgreich

Die jungen Talente des TSV Friedberg sind beim Gauwettkampf in Augsburg in mehreren Altersklassen vorne dabei. Viele stellen sich einer neuen Herausforderung.

Von Werner Miller

Am letzten Wettkampftag vor den Sommerferien – dem Gauwettkampf der Pflichtübungen – wurde es für den Nachwuchs der Rhythmischen Gymnastik des TSV Friedberg richtig spannend. In der TSG-Halle in Augsburg ging es um die Qualifikation für das Landesfinale der P-Übungen.

Wie im Verein erwartet, kann der TSV Friedberg mit seinen relativ guten Ergebnissen sehr zufrieden sein. Für einige der ganz jungen Gymnastinnen war es eine Premiere, sich mit den Vereinen TSV Firnhaberau, TSV Gersthofen, TSV Pfersee, SV Gablingen und TSG Augsburg zu vergleichen.

Unter 18 Konkurrentinnen gleich die Erste

In der Altersklasse P4 (sieben bis acht Jahre) erzielten sechs Mädchen des TSV Friedberg mit ihre Übungen mit Seil und ohne Handgerät sehr gute Ergebnisse. Da war es Liv Seeringer, die unter 18 Konkurrentinnen bei ihrem erst zweiten Wettkampf gleich Erste wurde und ganz oben auf dem Treppchen stand. Auf den Fuß folgten ihr Marie Stefan, Hanna Freiding und Elisa Fröhlich auf Platz zwei, drei und vier.

Neben Marie war es besonders für Hanna und Elisa sehr erfreulich, denn sie landeten in ihrem ersten Wettkampf weit vorne in der Tabelle. Alina Krause wurde Zehnte und Olivia Jackson 18. Zu den Einzelwertungen gab es auch ein Mannschaftsergebnis. Hier haben Marie, Hanna und Alina den ersten Platz erreicht und Elisa, Liv und Olivia den fünften.

Auch eine Altersklasse höher, in der P5 (neun bis zehn Jahre), waren die Friedberger Mädchen vorne dabei. Für eine Überraschung sorgte Sienna Kreiter mit ihrem dritten Platz, gefolgt von Julia Redder auf dem sechsten und Angelina Kaps de Santana auf dem neunten.

Hier gab es ebenfalls eine Mannschaftswertung bei der die drei Mädchen den zweiten Rang eroberten und sich damit für das Landesfinale qualifizierten. Möglich ist die Quali erst ab der P5 und für die Kleinen auch nur im Mannschaftswettkampf; im Einzel geht es erst ab der P8 auf die bayerische Ebene.

Erst seit einem Jahr dabei

Neben den Nachwuchsmädchen traten auch Anja Graf und Ilma Cardzic bei dem Wettkampf an. Erst vor einem Jahr fanden beide Gefallen an der Rhythmischen Gymnastik. So war ihr erster Wettkampf demnach von großer Bedeutung. Anja gelang in der P8 (15 bis 16 Jahre) ihre Übungen mit Keule, Band und Ball fast fehlerfrei, wodurch sie sich gleich auf den zweiten Platz unter 15 Teilnehmerinnen katapultierte und damit ungefährdet die Qualifikation zum Landesfinale im Einzelwettkampf in trockene Tücher brachte. Ilma startete ebenfalls in der P8 (13 bis 14 Jahre) in ihren ersten Wettkampf. Durch Schwierigkeiten mit dem Band war es für sie am Ende der elfte Platz. Über diese Ergebnisse ist Trainerin Sylvia Ranf glücklich. In diesem Jahr standen komplett neue Pflichtübungen auf dem Wettkampfprogramm. Die meisterten ihre Schützlinge. Nun freuen sich die Turnerinnen aber auf die Sommerpause.

