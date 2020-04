Wann zieht der Kulturpark ins Friedberger Kegelcenter?

Plus Die Weichen für eine Außenstelle in Friedberg sind gestellt, doch gibt es noch Hürden. Nun wäre der Stadtrat am Zug. Ob das Thema rasch behandelt wird, ist offen.

Der Kulturpark West aus Augsburg hat seit Längerem ein Auge auf Friedberg geworfen. Er möchte im Kegelcenter, das seit 2011 leer steht, nahe dem See eine Dependance eröffnen. Wie geht es mit dem Projekt weiter? Noch sind einige Fragen offen.

Im Kegelcenter sollen eine Live-Bar und eine Halle mit Bühne für Konzerte und andere Veranstaltungen entstehen, die man auch mieten kann. Bis zu 200 Besucher sollen Platz haben. Im Freien möchte das Team Sitz- und Grillmöglichkeiten schaffen. Vorbild sind die Treffs Kradhalle und Bombig in Augsburg.

Seit zwei Jahren wird über den Standort in Friedberg diskutiert

Die Diskussion darüber dauert mittlerweile zwei Jahre, doch in den vergangenen Monaten wurden einige Weichen gestellt. Thomas Lindner vom Kulturpark (Kupa), der in und um Augsburg Veranstaltungsorte sowie Zentren für Probenräume und Ateliers aufgebaut hat, ist guter Dinge, dass das Projekt in Friedberg in absehbarer Zeit realisiert werden könnte.

Thomas Lindner vom Kulturpark ist guter Dinge, dass der Standort in Friedberg bald realisiert werden kann. Bild: Silvio Wyszengrad (Archiv)

Allerdings ist als Nächstes wegen nötiger baurechtlicher Schritte der Stadtrat am Zug. Am 23. April ist eine Sitzung terminiert. Ob das Thema dann auf der Tagesordnung landet, ist laut Bürgermeister Roland Eichmann aber noch unsicher. Denn die Tagesordnung sei möglichst kurz zu halten. Vorgesehen sind nur Punkte von haushalterischer Bedeutung sowie solche, die lange Thema sind, sodass kein Diskussionsbedarf mehr besteht.

Kegelcenter am Friedberger See hat einen neuen Eigentümer

Um überhaupt so weit zu kommen, waren zwei Punkte ausschlaggebend. Der Inhaber des Kegelcenters, Rainer Hahn, habe das Gebäude an seinen Sohn überschrieben, berichten Thomas Lindner und Bürgermeister Roland Eichmann. Hintergrund: Hahn ist mit der Friedberger Stadtverwaltung völlig zerstritten, man traf sich bereits vor Gericht. Das stand einer Lösung im Weg.

Außerdem haben der Kulturpark und der jetzige Inhaber einen Vorab-Mietvertrag abgeschlossen. Diesen hatte die Stadt zur Bedingung für weitere Schritte gemacht, um Zukunftssicherheit zu haben.

Projekt war im Stadtrat von Friedberg umstritten

Das Projekt der Veranstaltungshalle war im Stadtrat anfangs umstritten, wenn sich auch das Meinungsbild mittlerweile geändert zu haben scheint. Einige Mitglieder forderten, dass die Stadt den Bau selber kaufen und zum Beispiel als Jugendzentrum nutzen sollte. Andere zeigten sich besorgt über eine Veranstaltungsstätte in einem sensiblen Bereich wie der Gegend um den See.

Schwer wogen die baurechtlichen Probleme. Das Grundstück, auf dem das Kegelcenter steht, gehört der Stadt und ist in Erbpacht vergeben. Laut Bebauungsplan ist an dem Standort nur ein nicht kommerzielles Kegelcenter erlaubt. Dieses endete allerdings nach wenigen Jahren in einer Pleite. Nötig ist laut Bürgermeister Eichmann, den Bebauungsplan, den Flächennutzungsplan und den Erbpachtvertrag zu ändern.

Bauamt der Stadt Friedberg ist stark ausgelastet

Wie lange diese Verfahren sich hinziehen, lasse sich schwer sagen. Hintergrund: Die Bauverwaltung ist momentan stark ausgelastet, vor allem mit Anträgen zur Nachverdichtung, für die Veränderungssperren erlassen wurden und Bebauungspläne aufgestellt werden müssen.

Für den Ausbau der Halle, den das Kupa-Team weitgehend kostensparend selber stemmen möchte, veranschlagt Lindner ein bis zwei Monate. Zuvor müsse der Inhaber die Kegelbahnen ausbauen. Er hofft auf eine Eröffnung im Frühling 2021.

Die Friedberger Kulturszene ist willkommen

Entstehen soll ein Ort für Veranstaltungen und Treffen für jedermann – egal ob jung oder alt, Künstler oder Kulturfan, Augsburger oder Friedberger. Denn während ab und an die Befürchtung zu hören ist, am See entstehe eine Art Augsburger Exklave, beteuert Lindner: „Natürlich ist die Friedberger Szene willkommen.“

