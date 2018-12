vor 31 Min.

Wie Vereine gegen die Bürokratie kämpfen

Plus Vereine im Kreis Aichach-Friedberg fühlen sich im Kampf mit der Bürokratie überfordert. Es herrscht viel Frust. Welche Wege aus der Krise kann es geben?

Von Christine Hornischer

Vereine spielen eine wichtige Rolle für die Gesellschaft. Wie aber kommen die Vorsitzenden mit der vielen Arbeit und den wachsenden bürokratischen und rechtlichen Vorgaben zurecht? „Die Bürokratie ist ein gefräßiges Monster“, sagt Georg Resch, Vorsitzender des Sportvereins Mering. „Ich bin seit 17 Jahren Vorstand beim SV Mering und kann aus Erfahrung sagen, dass es jedes Jahr noch ein bisschen schwieriger wird, die neuesten Verordnungen einzuhalten.“ Natürlich bemühe sich der SV Mering redlich, sie alle zu erfüllen. Ein Beispiel seien die neuen Datenschutzregeln, welche die EU ab 25. Mai vorschreibt. Was auf dem Papier sinnvoll klingt, geht bei Vereinen oft an der Realität vorbei und überfordert ehrenamtliche Helfer. Wer zum Beispiel USB-Sticks oder andere Datenträger nutzt, um Mitgliederdaten zu speichern, muss die Informationen in Zukunft verschlüsseln. „Aber wir brauchen sie dann doch auf Papier“, so der Vorsitzende, „der Übungsleiter kann ja schlecht auf dem Sportplatz sein Laptop mitschleppen.“

Weiterlesen mit Web-Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

Aktion nur für kurze Zeit Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit Web-Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

Aktion nur für kurze Zeit Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das Web-Paket Meine Vorteile Schließen

Der SV Mering beschäftigt zwar eine 450-Euro-Kraft, doch „die ist damit beschäftigt, die Mitgliederbestandslisten zu verwalten und sie im Januar an den Dachverband zu schicken“, sagt Resch. Wulfertshausen: 700 Stunden im Einsatz Etwas entspannter sieht Markus Friedrich, zweiter Vorsitzender des Vereins Wulf United, der das Festival Reggae in Wulf organisiert, die Sachlage. Natürlich gebe es bei dem noch sehr jungen Förderverein noch sehr viel zu organisieren und zu regeln, so Friedrich. „Aber meiner Meinung nach melden sich trotzdem viele Ehrenamtliche.“ So freut sich der Wulf United über vier neue Ehrenamtliche im Orga-Team für das Reggae-Festival. Der zweite Vorsitzende gesteht aber, dass er und der erste Vorsitzende „bestimmt 700 Stunden im Jahr“ für das Festival tätig sind. Auf der letzten Versammlung habe man daher diskutiert, ob man die Vorsitzenden finanziell entschädigen könnte. Das zerschlug sich aber wieder. „Wir brennen halt für den Reggae“, sagt Friedrich. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Friedberg: Immer neue Regelungen Ebenfalls um ein Herzensanliegen geht es bei der Eltern-Kind-Initiative „Villa Kunterbunt“ in Friedberg, hinter der ebenfalls ein Verein von Ehrenamtlichen steht, alles Eltern betreuter Kinder. Die Leiterin Brigitta Wittmann kann sich vor neuen Regelungen nicht mehr retten. Sei es der Datenschutz, der Brandschutz oder Buchungsangelegenheiten - Wittmann fühlt sich fast überrollt. „Wir haben unsere jahrelange Erfahrung, die uns hilft. Aber was ist mit den Eltern, die alles zum ersten Mal machen müssen?“, fragt sie sich. Eine Lösung gefunden hat der Kinderheimverein Friedberg, der neben dem Kinderheim mehrere Kitas betreibt: Schon in wenigen Monaten wird eine Neuordnung des Vereins mit zwei hauptamtlichen Vorsitzenden vorgenommen. Sie trägt der Größe und der Bedeutung des „mittleren Großunternehmens“ mit Personalkosten in Höhe von über fünf Millionen Euro und einer Bilanz von 7,8 Millionen Euro Rechnung. Aber auch Vorsitzende von Vereinen, die nicht in solchen Größenordnungen wirtschaften, kommen in die Bredouille. Kissing: Kassier verzweifelt gesucht Ganz neue Wege geht der Vorsitzende des Kissinger Sport-Clubs (KSC), Robert Kronester. Bis zu einer außerordentlichen Versammlung wusste er nicht, wie es weitergehen soll, weil der Verein keinen Schatzmeister finden konnte. Die neue Datenschutzgrundverordnung, die Verantwortung und nicht zuletzt persönliche Haftung seien Gründe dafür. „Sollte sich kein Schatzmeister finden, steht zur Debatte, dass ich das Amt des Vorsitzenden niederlege und mich selbst als Schatzmeister zur Wahl stelle. Vielleicht reicht dies als Zeichen an die Mitglieder, intensiver nach Vorstandspersonal zu suchen“, so Kronester vor der Versammlung. Ohne Schatzmeister gehe es auf Dauer nicht weiter. Dann aber wurde bekannt, dass Bürgermeister Manfred Wolf aus gesundheitlichen Gründen zurücktritt. Das hat Folgen für Kronester. „Nun bleibt bis zu einer Neuwahl alles beim Alten, da keiner weiß, wie es weitergeht“, sagt er. Es sei aber geplant, dass er auf jeden Fall das Amt des Vorsitzenden niederlegen und als Schatzmeister kandidieren werde. Sein Amt werde die bisherige zweite Vorsitzende Marion Lang übernehmen. Lesen Sie dazu den Kommentar: Vereine nicht allein lassen



Themen Folgen