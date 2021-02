Wie abhängig sind Kommunen von Unternehmen?

Plus Egal ob Dasing, Mering oder Friedberg: Die Ansiedlung von Gewerbe ist im Ballungsraum München-Augsburg ein Riesenthema. Das birgt Gefahren.

Gewerbegebiete sind in den Gemeinde- und Stadträten, aber auch unter Bürgern oft umstritten. Firmen zahlen Gewerbesteuer und schaffen Arbeitsplätze. Die Kommunen sind bestrebt, vor allem ortsansässige Unternehmer zu halten und zu unterstützen. Gleichzeitig bedeutet das Flächenverbrauch, mehr Verkehr, teils Emissionen. Wie abhängig sind Kommunen wie Dasing, Friedberg oder Mering von den ansässigen Firmen?

Der Standort Dasing ist durch seinen Autobahnanschluss für Firmen hochattraktiv. Im Bereich von Lindl etwa haben sich auch Firmen angesiedelt, die ihren Sitz zuvor in anderen Gemeinden hatten. Der Meringer Gemeinderat hat sich lange mit dem neuen Gewerbegebiet bei St. Afra und dessen Aufteilung beschäftigt. Sollte es hauptsächlich an eine Firma gehen oder an mehrere, kleinere, möglichst lokale? Friedberg konnte nach der Erschließung der Gewerbeflächen am See (Business Park) und in Derching lang aus dem Vollen schöpfen, hatte anfangs sogar Sorgen, sie überhaupt loszuwerden. Diese Zeiten sind vorbei.

In Dasing hat Gewerbe einen hohen Stellenwert

Beispiel Dasing: Die lokalen Unternehmer haben sich in der 6000-Einwohner-Gemeinde einen gewissen Status erarbeitet, als gute Arbeitgeber, Motoren der lokalen Wirtschaft, Sponsoren. Sie halten zusammen. Diese Stellung verleiht den Betrieben einen gewissen Einfluss. Vor diesem Hintergrund sehen manche Bürger den Umgang mit Wünschen von Firmen kritisch, sei es bezüglich Flächenbedarf, Bauvorhaben oder Ressourcenverbrauch.

Durch den Standort an der Autobahn ist Dasing für Gewerbe sehr attraktiv. In das Gewerbegebiet in Lindl hat es bereits mehrere Firmen gezogen. Bild: Anja Dondl (Archivfoto)

Immer wieder entsteht bei Bürgern in Dasing und anderen Kommunen der Eindruck, die Unternehmer würden bevorzugt, ihre Vorhaben schneller genehmigt als die von „normalen“ Bürgern. Wichtig für das Vertrauen der Bürger in die Politik ist es daher, Entscheidungen und ihre Gründe transparent zu machen. Und setzt eine Kommune in der Ansiedlungspolitik auf Branchenmix und mehrere Unternehmen, ist sie prinzipiell besser abgesichert – sei es gegen konjunkturelle Schwankungen oder davor, in finanzielle Abhängigkeit von einzelnen Unternehmen zu geraten. Insofern sind Dasing und die anderen Kommunen in Aichach-Friedberg mit ihren breit gefächerten Gewerbegebieten auf dem richtigen Weg.

