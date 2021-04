Wie ein gefällter Baum in Kissing zum "Umweltfrevel" wird

Plus Wenn Stadtmenschen in der Natur unterwegs sind, kommt es immer wieder zu Missverständnissen, wie dieser Vorfall in Kissing zeigt.

„Umweltschweine“ - so titulierte der Autor einer diffamierenden WhatsApp-Nachricht die Verantwortlichen von Gut Mergenthau in Kissing. Der Absender prangerte an, dass dort Eschen gefällt wurden, aus seiner Sicht ohne erkennbaren Grund. „Bis nachts um 22 Uhr waren die Vögel am Schreien, die dort gewohnt haben“, hieß es weiter in dem Post. Kein Einzelfall: Wenn Laien pflegerische Eingriffe in die Natur beobachten, schätzen sie die Lage oft völlig verkehrt ein und vergreifen sich im Ton.

Kein Verständnis für forstwirtschaftliche Entscheidung

Die potentiell rufschädigende Aktion sei die Folge eines Missverständnisses, erklärt Ulrich Resele, der gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Monika Fottner als Betriebsleiter des Gut Mergenthau tätig ist. Die Maßnahme erfolgte, weil die Bäume vom Eschentriebsterben betroffen waren. Erkrankten Bäumen sterben die Wurzeln ab und sie können umstürzen – eine Gefahr für Spaziergänger und Biker.

„Da der Eschenweg ins Rad- und Wanderwege-Netz aufgenommen wurde, sind wir als Eigentümer verpflichtet, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten“, erklärt Resele. Den Versender der WhatsApp-Nachricht machte Resele ausfindig. Nach einem viertelstündigen Telefonat entschuldigte sich der Texter für seine Vorgehensweise, zeigte aber wenig Verständnis für die aus fortwirtschaftlicher Sicht notwendige Entscheidung.

Den Waldbestand des Guts Mergenthau zu pflegen und zu erhalten, ist keine leichte Aufgabe für Ulrich Resele und Monika Fottner. Sie wünschen sich mehr Verständnis für forstwirtschaftlich notwendige Arbeiten. Foto: Gut Mergenthau

Dass Laien solche Maßnahmen fehlinterpretieren und wütend Meinungsmache betreiben, kommt in Reseles Augen immer häufiger vor. Im letzten Jahr beispielsweise wurde eine Anzeige gegen seinen Betrieb erstattet, weil jemand annahm, seine Mitarbeiter würden Gülle illegal im Wald vergraben. Was jedoch aussah wie ein Güllefass, diente dem Gießen frisch gepflanzter Pflanzen. „Das hätte man in einem direkten Gespräch klären können“, so Ulrich Resele. Er sucht den Dialog. „Wenn man den Leuten erklärt, warum wir etwas machen, finden die das in der Regel gut“, weiß er.

Mehr Menschen im Wald durch Corona

Polemik gegen vermeintlich ungerechtfertigte Eingriffe in die Natur erlebt auch der Leiter des Eurasburger Forstreviers, Rudi Brandl, immer häufiger. „ Corona hat viele Menschen in den Wald und die Natur gebracht, die da früher nicht waren und teils wenig davon verstehen“, findet der Revierleiter. „Wir leben in einer Zeit, in dem plötzlich jedem, der einen Baum schneidet, per se eine böse Absicht unterstellt wird“, sagt Brandl.

Von den „Balkonbiologen“ wünscht er sich, dass sie sich über die Hintergründe informieren, anstatt vehement gegen etwas vorzugehen. „Wen es stört, dass die Eschen geschnitten werden, ignoriert, dass der Eigentümer mit einem Bein im Gefängnis stünde, wenn er eine kranke Esche stehen lässt und Dritten Schäden entstehen – beispielsweise durch einen fallenden Baum oder Ast, argumentiert der Revierförster. Brandl beklagt, „dass Laien zunehmend alles menschliche Wirken in der Natur als unzulässigen Eingriff fehldeuten“. Er wünscht sich, dass sich die Menschen zuerst informieren, bevor sie in Aktion gehen.

Förster Rudi Brandl kritisiert "Balkonbiologen", die jedem böse Absicht unterstellen, der einen Baum schneidet. Foto: Anna Schubert (Archivfoto)

Die Stadt Friedberg versucht, derlei Missverständnisse bereits im Vorfeld auszuschließen. Aktuelles Beispiel: Die Forstarbeiten am Leitenhang in Friedberg-Ost, wo von Sachverständigen ebenfalls Eschentriebsterben erkannt wurde. „Die Arbeiten werden von uns im Vorfeld in Mitteilungen an die Medien bekanntgemacht, um die Öffentlichkeit zu informieren“, erklärt Frank Büschel, Abteilungsleiter Öffentlichkeitsarbeit der Stadt.

Seit Corona sind Menschen verstärkt im Wald, beobachtet auch Hartmut Dauner, forstlicher Berater der Stadt Friedberg.. Er schätzt, dass sich der Besucherdruck um das Dreifache erhöht hat. „Die Menschen, die jetzt plötzlich die Natur entdecken, haben kein Verständnis dafür, dass da Bäume gefällt werden“, denkt Dauner. Er bricht eine Lanze für die nachhaltige Fortwirtschaft: Kein anderes Unternehmen auf diesem Planeten leiste so viel für den Wald.

Vermeintlicher Waldfrevel: Hier kann man sich informieren

Dass die Empfindlichkeit der Menschen auf Eingriffe in die Natur gestiegen ist, begrüßt der Forst-Experte prinzipiell. Dennoch appelliert auch er, sich erst über den Sinn einer Maßnahme zu informieren, bevor man dagegen protestiert. Forstverwaltung, Landwirtschaftsamt und die Untere Naturschutzbehörde geben Auskunft, wenn jemand sich Fragen stellt – ebenso Eigentümer wie Ulrich Resele.

