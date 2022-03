Auch Kommunen in Aichach-Friedberg bangen um den KfW-Zuschuss

Plus Ob Feuerwehrhaus oder Bauhof: Öffentliche Bauherren wollen mehr Energieeffizienz und hoffen dafür auf staatliche Förderung. Was bedeutet der Förderstopp für sie?

Eigentlich eine tolle Idee: Mit einer KfW-Förderung sollten Bauherren animiert werden, bei Sanierungen oder beim Neubau eine umweltbewusste Energiebilanz anzustreben. Doch am 24. Januar teilte die Bundesregierung überraschend mit, dass die Fördermaßnahmen der staatlichen KfW-Bank für energieeffizientes Bauen und Sanieren mit sofortiger Wirkung gestoppt würden. Die Folge: Ebenso wie private bangen auch öffentliche Bauherren aus dem Landkreis Aichach-Friedberg um den Zuschuss.