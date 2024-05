Aichach-Friedberg

vor 17 Min.

Frischer Wind in der Politik: Der Jugendkreistag plant neue Projekte

Plus Spendenlauf, Müllsammelaktion und große Instagram-Präsenz. An Ideen mangelt es dem Jugendkreistag Aichach nicht. Das steht dieses Jahr auf dem Plan.

Von Johanna Schnitzhofer

Von der Schulbank in den Kreistag. So sieht der Alltag von knapp 40 politikbegeisterten Schülerinnen und Schülern im Landkreis aus. Sie haben es sich zum Ziel gemacht, aktiv in der Kommunalpolitik mitzuwirken, Entscheidungen zu treffen und zu diskutieren wie im "echten" Kreistag. Zwei der drei Sprecherinnen und Sprecher stellen sich vor, erzählen über ihre Motivation und präsentieren aktuelle Projekte.

Die Idee einer Jugendvertretung entstand in Aichach schon im Jahr 2017. "Die Demokratie ist auf junge Leute angewiesen, die für sie einstehen, aber sich auch engagieren", erklärt Landrat Klaus Metzger. Auf der Suche nach einem passenden Konzept wurde Kontakt zum Landratsamt Dachau aufgenommen. Hier gab es bereits einen Jugendkreistag, der große Erfolge verzeichnet. "Wir sind das Konzept schließlich auch angegangen und sind der erste und auch einzige Landkreis in Schwaben mit einem Jugendkreistag", sagt Metzger. Im Mai 2022 wurde der Jugendkreistag Aichach-Friedberg gegründet und startete Anfang des Jahres in seine zweite Amtsperiode.

