Härtefallfonds für Unwetter-Opfer: Wie bekommt man Hilfe?

Privatleute und Unternehmen im Kreis Aichach-Friedberg, die durch Unwetterschäden in ihrer Existenz bedroht sind, bekommen Hilfe. Neu: Das gilt auch für Hagel.

Das bayerische Kabinett hat auf das extreme Unwetter am Samstag reagiert und das Nothilfeprogramm erweitert. Am Dienstag wurde auch Hagel in das Programm aufgenommen, da dieser durch den Klimawandel immer mehr zunehme. In einer gemeinsamen Presseerklärung nennen Finanzminister Albert Füracker und Ministerpräsident Markus Söder explizit den Landkreis Aichach-Friedberg neben Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen als besonders betroffen. Es seien nach ersten Einschätzungen Schäden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden.

So können Betroffene, die durch Schäden in ihrer Existenz bedroht sind, Hilfe bekommen:

Wichtige Voraussetzung, um nach dem Unwetter in Aichach-Friedberg Hilfe nach dem Nothilfeprogramm zu bekommen

Privatpersonen und Unternehmen müssen vom Unwetter derart stark getroffen sein, dass sie in ihrer Existenz bedroht sind.

derart stark getroffen sein, dass sie in ihrer Existenz bedroht sind. Die Hilfe wird nicht gewährt, wenn andere Ausgleichszahlungen, etwa von Versicherungen oder aus Förderprogrammen, die Schäden abdecken.

Es handelt sich stets um Einzelfallentscheidungen.

Steuerliche Erleichterungen nach dem Unwetter in Aichach-Friedberg

Im Rahmen der steuerlichen Erleichterungen können für Privatpersonen sowie Unternehmen im Einzelfall nach den maßgeblichen Vorschriften unter anderem Steuern gestundet, Vollstreckungsmaßnahmen aufgeschoben und Steuervorauszahlungen gemindert werden. Auch Sonderabschreibungen sind möglich. Ansprechpartner für die Betroffenen ist das zuständige Finanzamt. Die Finanzämter werden laut dem bayerischen Finanzminister auf Anfrage "möglichst schnell und unbürokratisch" prüfen, ob und welche steuerlichen Hilfsmaßnahmen im Einzelfall gewährt werden können.

Hilfe für Privatleute nach dem Hagel in Aichach-Friedberg

Aufgrund des Kabinettsbeschlusses von Dienstag können Betroffene von Starkregen und Überschwemmungen bei existenzieller Bedrohung im Einzelfall über die Härtefonds-Richtlinie finanzielle Unterstützung erhalten, Privathaushalte auch bei Hagelschäden. Berechtigte sollen möglichst zeitnah einen Antrag bei den zuständigen Landratsämtern stellen können.

Hilfe für Städte und Gemeinden nach dem Unwetter in Bayern



Die betroffenen Kommunen können im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs bei der Behebung von Schäden an kommunalen Hochbauten, insbesondere Schulen oder Kindertageseinrichtungen sowie an Brücken- und Straßenbauwerken unterstützt werden. Bei finanzieller Notlage einer Gemeinde können gegebenenfalls Bedarfszuweisungen gewährt werden.

Die Richtlinien des Härtefonds bei Naturkatastrophen wie Unwettern in Bayern

Mit den Finanzhilfen nach dieser Richtlinie unterstützt der Freistaat Geschädigte, die durch eine Naturkatastrophe in eine existenzbedrohende Situation gekommen sind.

Die Zuwendungen sind keine Schadensersatzleistung, sondern sollen sicherstellen, dass Betroffene durch die Naturkatastrophe nicht in ihrer Existenz gefährdet sind.

Demnach kommt es bei der Bemessung der Höhe der Zuwendungen darauf an, welche Unterstützung Betroffene unter Berücksichtigung ihrer eigenen finanziellen Leistungsfähigkeit zur Sicherung der Existenz benötigen, und zwar unabhängig vom Vorliegen eines Versicherungsschutzes.

Es ist nicht Ziel der Notstandsbeihilfe, Schäden vollumfänglich auszugleichen.

Wofür werden nach dem Unwetter in Bayern Hilfen gewährt?

Instandsetzung oder dem Ersatz von privaten Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen

Reparatur oder Wiederbeschaffung beschädigten oder zerstörten Hausrats in diesen Gebäuden

Wiederherstellung der Betriebsfähigkeit geschädigter Unternehmen oder Angehöriger freier Berufe. Dies umfasst insbesondere Vermögenswerte wie Gebäude, Ausrüstungen, Maschinen oder Lagerbestände

Instandsetzung oder Ersatz von Vermögenswerten von Vereinen, Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften oder sozialen Einrichtungen.

Welche Notfallhilfen gibt es nach dem Unwetter in Aichach-Friedberg?

Als Zuwendung können einzeln oder kumulativ Notstandsbeihilfen (auch in Form von Einmalzinszuschüssen) oder Staatsbürgschaften gewährt werden.

Genaue Informationen über Richtlinien und Hilfsmöglichkeiten sowie Antragsformulare auf finanzministerium.bayern.de (Service-Staatliche Hilfen-Unwetter August 2023).