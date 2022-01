Aichach-Friedberg

06:30 Uhr

Impfstoff, Impfneid, Impfpflicht: So stehen Menschen aus Aichach-Friedberg dazu

Plus Die Debatte ist in vollem Gange. Wir haben bekannte Persönlichkeiten aus Aichach-Friedberg gefragt, ob sie geimpft sind und wie sie zur Impfpflicht stehen.

Als sich Impfneid in der Gesellschaft ausbreitete, wollte der Meringer Bürgermeister Florian Mayer nicht in den Ruf geraten, er drängle sich vor. Auch stand er mRNA-Impfstoffen anfangs skeptisch gegenüber. Der 41-Jährige ließ sich also erst im Frühsommer 2021 impfen, mit Johnson & Johnson. Mittlerweile hat er eine Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Vakzin. Der Impfpflicht steht er jedoch kritisch gegenüber. Und als Oberhaupt einer Gemeinde, in der sowohl Gegner als auch Befürworterinnen der Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen, befürchtet er dadurch negative Auswirkungen. Das Thema bewegt gerade allerorts. Außer Mayer haben wir die Friedberger Schulleiterin Ute Multrus, den Aichacher Stadtpfarrer Herbert Gugler und die Sängerin und Schauspielerin Janina Maria Schmaus dazu befragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen