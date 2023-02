Aichach-Friedberg

18:01 Uhr

Kostenexplosion auf 32 Millionen: Verzögert sich die FOS/BOS-Erweiterung?

Plus Die FOS/BOS in Friedberg platzt aus allen Nähten. Daher soll die Zahl der Klassenzimmer verdoppelt werden. Doch nun kommt eine Hiobsbotschaft.

Von Ute Krogull, Marina Wagenpfeil Artikel anhören Shape

1100 Schülerinnen und Schüler in 47 Klassen werden an der Fachoberschule/Berufsoberschule (FOS/BOS) Friedberg unterrichtet. 14 Klassen sind in Containern auf dem Gelände der benachbarten Realschule und des Gymnasiums untergebracht, weitere in Klassenzimmern des Gymnasiums, eine Klasse hat überhaupt keinen festen Raum, sondern vagabundiert als Wanderklasse durch die Schule. Seit fast zehn Jahren steht eine Erweiterung der ursprünglich für 600 Lernende konzipierten Gebäudes am Volksfestplatz auf der Tagesordnung. Trotz anderer Projekte im Bildungsbereich und der schwierigen Finanzlage des Landkreises in den kommenden Jahren hielt die Politik zuletzt daran fest. Doch in einer Videoschalte des Landratsamtes mit den Planern kam vor wenigen Tagen eine schlechte Nachricht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen