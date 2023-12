Thomas Goßner als Redaktionsleiter der Friedberger Allgemeinen verabschiedet

Über 33 Jahre lang begleitete Thomas Goßner Aichach-Friedberg journalistisch. Für seine Arbeit wurde er ausgezeichnet. Nun feierte er seinen Abschied.

Im Altlandkreis Friedberg endet eine journalistische Ära: Nach über 33 Jahren als Redaktionsleiter der Friedberger Allgemeinen verabschiedete sich Thomas Goßner in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Zum Abschied lud er Kolleginnen und Kollegen sowie langjährige Wegbegleiter und Freunde aus Politik und Gesellschaft zu einem Fest ins Restaurant des Golfclubs Tegernbach.

Mit kritischem Blick und spitzer Feder hatte der gebürtige Allgäuer das Geschehen in Friedberg und Umgebung begleitet. Im Jahr 2007 erhielt er für seine Berichterstattung über Missstände in der Abfallverwertungsanlage Augsburg den Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Kategorie investigativer Journalismus.

Abschiedsfest von Thomas Goßner im Golfclub Tegernbach

Sein Abschiedsfest fand im Golfclub Tegernbach statt, und es gab vieles von dem, was der 62-Jährige schätzt: gute Musik – es spielte das Trio Tzigane –, feine Speisen, das eine und andere Glas Wein sowie Gespräche in lockerer Runde. Zu Tegernbach hat er eine besondere Verbindung: Dort hatte der passionierte Golfer zehnmal die Friedberger Allgemeine Open veranstaltet. Mit dem Benefizturnier kamen insgesamt weit über 100.000 Euro für die Stiftung Kartei der Not zusammen.

Gekommen waren am Wochenende neben Kolleginnen und Kollegen aus Redaktion und Verlag, darunter AZ-Chefredakteur Peter Müller, unter anderem Bundestagsabgeordneter Hansjörg Durz, Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko, der frühere Bundestagsvizepräsident Eduard Oswald, Altlandrat Christian Knauer und Friedbergs Altbürgermeister Albert Kling. Doch auch wenn Goßners journalistischer Schwerpunkt die Kommunalpolitik war, pflegte er Kontakte in alle gesellschaftlichen Bereiche hinein. Mit von der Partie beim Abschiedsfest waren daher auch Friedbergs Stadtpfarrer Steffen Brühl, Ute Multrus, Leiterin des Staatlichen Gymnasiums Friedberg, oder der Unternehmer Roman Mayer, wie Thomas Goßner seit vielen Jahren Mitglied des Rotary Clubs Friedberg.

Kolleginnen und Kollegen aus Redaktion und Verlag verabschiedeten Thomas Goßner und seine Frau Eva Maria Knab im Golfclub Tegernbach. Foto: Bernhard Weizenegger

Ansprachen hatte der scheidende Redaktionsleiter sich verbeten, auch selbst hielt er sich kurz. "Ich bin dankbar für dreiunddreißigeinhalb Jahre, viele interessante Begegnungen und Freundschaften", sagte er. Die Berichterstattung sei ihm "nicht immer ein Vergnügen, aber stets eine Ehre" gewesen. Nun freue er sich auf eine neue Phase, zusammen mit seiner Frau Eva Maria Knab.

"Ich war viele Jahre Ihre Zielscheibe", meinte Albert Kling augenzwinkernd zu dem Journalisten und räumte ein, dass dieser immer "sehr klug geschossen" habe. Auch der frühere Bundesbauminister Eduard Oswald zählt zu den Wegbegleitern Goßners. "Als Politiker erwartet man, dass über einen immer positiv berichtet wird – das konnte er nicht erfüllen", meinte er. Doch stets seien objektive Berichterstattung und teils "heftige" Kommentierung strikt getrennt gewesen. Goßner verkörpere den Lokaljournalismus par excellence. Und dieser sei wichtig für die Region, gerade auch für den Landkreis Aichach-Friedberg, der sich durch "Power und Bodenständigkeit" auszeichne.

Ute Krogull leitet künftig die Friedberger Allgemeine

Diesen Lokaljournalismus wird das Team der Friedberger Allgemeinen kritisch und konstruktiv fortführen. Die Nachfolge in der Redaktionsleitung tritt Ute Krogull an. Sie leitete seit 2016 zusammen mit Goßner als Verantwortliche Redakteurin die Redaktion.

Die FA wird weiter in voller personeller Stärke über die großen und kleinen Begebenheiten im Landkreis-Süden berichten. Bei aller Kontinuität steht auch eine Veränderung an. Die Redaktion behält einen Standort in der Friedberger Stadtmitte, zieht jedoch Anfang des Jahres einige Hundert Meter weiter. In den künftigen Räumen will das Team auch mit der einen oder anderen kreativen Aktion überraschen.