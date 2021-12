Eskalation nach Tennismatch: Flogen sogar die Fäuste?

Plus Ein Spieler des TSV Diedorf soll einen Meringer nach dem Tennismatch körperlich angegriffen haben. Der ist danach krankgeschrieben. Die Polizei ermittelt.

Nach dem Spiel ist alles vergessen, heißt es im Sport. Von wegen: Ein 45-jähriger Tennisspieler des TSV Diedorf soll Mitte November laut Polizei nach dem Match auf einen 23-jährigen Spieler des TC Mering losgegangen sein. Mehrmals soll dieser den Meringer mit der Faust geschlagen haben, berichtet ein Beteiligter. Zuvor gab es Beleidigungen von beiden Seiten.