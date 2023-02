Dasing/Los Angeles

Der Dasinger Saxofonist Axel Kühn gewinnt einen Grammy

Der Saxofonist Axel Kühn aus Dasing hat 2023 mit der SWR Big Band den Grammy gewonnen. Ausgezeichnet wurde das Arrangement "Scrapple from the Apple".

"Es ist einfach eine große Ehre", sagt Axel Kühn am Telefon. Da ist es erst einige Stunden her, dass er einen der begehrtesten Preise des internationalen Show-Geschäfts abgeräumt hat: den Grammy. Damit reiht er sich ein in eine Reihe mit Stars wie Pop-Star Beyoncé oder Sänger Harry Styles, die den Preis 2023 ebenfalls mit nach Hause nahmen. Ausgezeichnet wurde Kühn für das Arrangement im Jazz-Stück "Scrapple from the Apple" aus dem Album "Bird Lives", das er mit der SWR Big Band aufgenommen hat. Besonders stolz ist er auch deswegen, weil es gar nicht so einfach war, das Werk einzuüben.

