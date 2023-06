Dasing

Geräte für jedes Alter: Bewegungsparcours soll Dasing bereichern

Am alten Sportplatz in Dasing könnten neben den Boccia-Bahnen bald Sportgeräte zur Bewegung animieren.

Plus Am alten Sportplatz soll es bald Bewegungsgeräte für Jung und Alt geben. Was genau kommt, ist noch unklar. Manch einer möchte erst einmal klein anfangen.

Zwei Boccia-Bahnen gibt es bereits am alten Sportplatz in Dasing, in Zukunft könnten weitere Attraktionen dazugekommen. Zumindest wenn es nach dem Dorfentwicklungsausschuss geht, der sich grundsätzlich für die Aufstellung von Sportgeräten aussprach. Jung und Alt sollen sich dort betätigen können, so der allgemeine Wunsch. Dagegen dürfte sich bezüglich des alten Sportheims in den nächsten Jahren wenig tun.

Derzeit wird der alte Sportplatz am Bitzenhofer Weg von einigen Jugendmannschaften genutzt, die dort ihr Fußballtraining abhalten. Außerdem kommen Senioren her, die auf den Boccia-Bahnen spielen. Diese wurden vor rund drei Jahren eingeweiht und liegen zwischen altem Sportheim und Fußballplatz. Die restliche Fläche nutzen die Eltern der Jugendspieler als Parkmöglichkeit. Im nördlichen Bereich des Areals sollen zukünftig verschiedene Geräte zu Bewegung animieren.

