Beim Mahnfeuer der Landwirte herrscht aufgeheizte Stimmung

Plus Kalte Nacht, heiße Flammen und klare Worte: Bei einer symbolträchtigen Protestveranstaltung an der AIC 25 zwischen Friedberg und Derching machen die Bauern ihren Unmut sichtbar.

Ein Mahnfeuer entzündete der Bayerische Bauernverband (BBV) auf einem Feld nahe der AIC25 zwischen Friedberg und Derching. „Das Mahnfeuer soll zeigen: Wir sind unzufrieden“, erklärt Kreisbäuerin Sabine Asum. Trotz eisiger Kälte folgten laut Angaben des BBV rund 400 Landwirte und Unterstützer dem Aufruf, ein sichtbares Zeichen des Protestes gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung zu setzen. Ähnliche Aktionen fanden in ganz Bayern statt.

Das Zurückrudern der Bundesregierung hinsichtlich des Aussetzens der Kfz-Steuerbefreiung für Traktoren und Erntemaschinen ist für die Bauern nicht genug. „Das stand gar nicht zur Debatte“, erklärt der Merchinger Wolfgang Teifelhart, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes für Aichach-Friedberg. „Wir haben in den letzten Jahren laufend Einschnitte erleben müssen“, sagt Teifelhart.