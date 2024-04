18-Jähriger ohne Führerschein liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Eine Anzeige wegen verbotenen Autorennens erwartet einen jungen Mann, dessen roten Audi die Polizei bei Friedberg-Derching stoppte.

Ein junger Mann ohne Führerschein lieferte sich am Samstagabend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, die ihn schließlich in Derching stoppen konnte. Ein 18-jähriger Friedberger fiel nach Angaben der Polizei Friedberg am Samstag gegen 22.30 Uhr aufgrund seiner Fahrweise auf. Zeugen teilten der Polizei mit, dass der junge Mann mit seinem roten Audi mit überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen durch das Industriegebiet Derching fahre.

Eine Streife konnte den 18-Jährigen im Winterbruckenweg im Gewerbegebiet sichten und wollte ihn kontrollieren. Hier gab der Fahrer erneut Gas und flüchtete. Dabei missachtete er sämtliche Verkehrsregeln. Die Flucht konnte nach ca. zwei Kilometern gestoppt werden. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrererlaubnis.

Anzeige wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens in Friedberg-Derching

Ihn erwarten Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Verkehrsteilnehmer, die von dem roten Audi gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Friedberg in Verbindung zu setzen. (AZ)