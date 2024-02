Abtreibung wie Kükenschreddern? Diskussion um Besinnungsweg in Derching

Plus Wegen einer problematischen Aufschrift beim Derchinger Besinnungsweg organisiert das Frauenforum Aichach-Friedberg einen Protestmarsch.

Eine Seite spricht von Frauenverachtung, die andere von Selbstjustiz: Die Diskussion um eine Tafel des Derchinger Besinnungswegs hat weiter Fahrt aufgenommen. Das Schild mit der Aufschrift "Tötung menschlicher Embryonen ist nicht strafbar – Kükentötung ist verboten???" hatte schon 2022 für Empörung gesorgt. Claudia Eser-Schuberth vom Frauenforum Aichach-Friedberg schraubte es damals ab. Jetzt sind sie und andere Frauen überrascht und verärgert, dass es wieder hängt.

Das Frauenforum reagierte mit einem Waldspaziergang als Protestmarsch. Es ist der Meinung, dass die Aufschrift verurteilend gegenüber Frauen sei, die aus persönlichen Gründen eine Schwangerschaft abbrechen. Der Heimatkundeverein Derching, Initiator der Station, hält dagegen. Die Aufschrift solle einen Denkanstoß liefern, zu dem sich jeder seine eigenen Gedanken bilden könne. Bürgermeister Roland Eichmann will den Streit mit einem Gremium schlichten und eine neue Formulierung finden.