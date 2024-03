Diese Straßenschäden will die Stadt Friedberg beseitigen

In Derching, Wulfertshausen und Friedberg werden Straßen saniert. Auch an anderen Stellen sind Ausbesserungsarbeiten geplant.

Die Stadt Friedberg investiert in Unterhalt und Erneuerung von Straßen. Wie die Verwaltung in der Sitzung des Bauausschusses informierte, sind für diverse Maßnahmen insgesamt rund 1,7 Millionen Euro im Haushalt vorgesehen, verteilt auf verschiedene Haushaltsstellen. Konkret stimmte das Gremium aktuell drei Maßnahmen in Friedberg, Wulfertshausen und Derching zu.