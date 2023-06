Friedberg

18:00 Uhr

Drohnen retten Rehkitze vor dem Mähtod

Plus Jäger und ehrenamtliche Helfer rund um Friedberg versuchen, Rehkitze vor den Mähmaschinen zu retten. Dabei kommt modernste Technik zum Einsatz.

Von Lara Bolz Artikel anhören Shape

Während der Mahdzeit haben es Rehkitze schwer. So wurde jüngst in Sielenbach ein Kitz von einem Mähwerk geköpft, weil die Wiese zuvor nicht abgesucht worden sei. In Taiting (Dasing) gelang das zwar. Allerdings wurde das vor der Mahd gerettete Kitz von einem frei laufenden Hund gepackt und fast getötet. Es muss nun in einer Pflegestelle groß gezogen werden. Damit so etwas nicht passiert, bietet die Rehkitzrettung Augsburg Hilfe an.

Rehkitze werden in den ersten Wochen vom Muttertier im hohen Gras versteckt und alleine gelassen. Nur zum Füttern kommt die Ricke zurück. "Das Problem ist, dass die Jungtiere in den ersten Wochen den sogenannten Duck-Reflex haben", weiß der Wulfertshauser Jäger Philipp Henke. Sie laufen bei Gefahr nicht weg, sondern verstecken sich noch tiefer im hohen Gras. Gegen die Mähwerke der Landwirte haben sie keine Chance. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kitz überlebt, ist im Ernstfall sehr gering. Die Verletzungen sind meist zu schwer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen