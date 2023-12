Friedberg trauert um den Stadtrat und Sportfunktionär Heinz Schrall

Plus Der Friedberger stirbt im Alter von 74 Jahren an einer schweren Krankheit. Nur wenige Tage vor seinem Tod erhielt er eine hohe Auszeichnung.

Der Friedberger Stadtrat und langjährige DJK-Vorsitzende Heinz Schrall ist im Alter von 74 Jahren an den Folgen einer schweren Krankheit gestorben. Friedberg und die schwäbische Leichtathletikszene trauern um einen freundlichen, unglaublich engagierten und großzügigen Menschen.

Für den gebürtigen Friedberger waren seine Passion für den Sport und für seine Heimatstadt eng verbunden. Auch als er schon mit seiner langwierigen Krankheit kämpfte, gab er dieses Engagement nicht auf. Erst im März wurde er in seinem Amt als Vorsitzender der DJK Friedberg bestätigt.