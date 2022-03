Friedberg will mehr Menschen zum Radeln bringen

Plus 2030 soll Fahrradfahren mindestens 25 Prozent des Verkehrs ausmachen. Eine Befragung zeigt, wo die Friedberger Verbesserungsbedarf sehen. Ist das Ziel zu niedrig?

Das Fahrrad macht in Friedberg und seinen Ortsteilen etwas über 23 Prozent der Verkehrsmittel aus, ergab eine Befragung der Hochschule Augsburg vom Oktober. Der Umweltausschuss des Stadtrates findet, dass da noch Luft nach oben ist. Bis zum Jahr 2030 soll der Anteil auf mindestens 25 Prozent erhöht werden. Grünen und ÖDP ist das zu wenig.