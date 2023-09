Hornissennest – was nun? Ein Experte erklärt das Vorgehen

Plus Uwe Bartha ist im Westen des Landkreises unterwegs, um Menschen über Hornissen aufzuklären. Was es beim Umgang mit den Tiere zu beachten gilt - und wie nützlich sie sind.

Es dauert kaum eine Sekunde bis Uwe Bartha ausruft: "Ja, das sind Hornissen." Tatsächlich schwirren vor einem Fenster eines Friedberger Wohnhauses immer wieder solche Tiere umher. Grund ist ein Nest, das die Insekten in den Rollladenkasten gebaut haben. Ein echter Lieblingsort der mehrere Zentimeter großen Tiere, wie Bartha dem Hausbesitzer erklärt. Bartha ist der neue Hornissenbeauftragte im Westen des Landkreises Aichach-Friedberg. Für ihn sind Hornissen eine echte Herzensangelegenheit.

Wenn er Platz hat, bringt er umgesiedelte Völker gleich bei sich im Garten unter. Schon seit langer Zeit beschäftigt er sich mit den Insekten. "Mich hat da ein Freund drauf gebracht, der sehr am Naturschutz interessiert war." Als dann im Frühjahr diesen Jahres ein Aufruf des Landkreises kam, sich als Hornissenbeauftragter zu melden, musste der hauptberufliche Feuerwehrmann nicht lange nachdenken. "Ich bin auch bei der Feuerwehr Augsburg für solche Fragen zuständig."