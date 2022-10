Kann Friedberg das 30-Millionen-Projekt Bauhof noch stemmen?

Plus Die Einsparpotenziale bei dem millionenschweren Bauprojekt erweisen sich als überschaubar. Unter den Stadträten mehren sich die Zweifel an der Realisierbarkeit.

Wie bekommt man die Kostenexplosion für den neuen Friedberger Bauhof in den Griff? Vor der Sommerpause verlangte der Stadtrat eine genaue Überprüfung von Einsparpotenzialen. Die wurden jetzt im Bauausschuss vorgelegt und sorgten für Ernüchterung. Selbst Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD) räumte ein: "Ob wir das so umsetzen können wie geplant, ist nicht sicher."