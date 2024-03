Friedberg

vor 30 Min.

Nach Kundgebung: Demokratie-Bündnis ist offiziell gegründet

Der Grundgedanke der Demo im Januar in Friedberg setzt sich im neuen Demokratie-Bündnis fort.

Plus In Friedberg hat sich ein Bündnis für Demokratie gegründet. Über den demokratischen Grundgedanken sind sich alle einig, die Formulierung verursacht jedoch Diskussionen.

Von Anna Faber

Das Bündnis für Demokratie in Friedberg ist offiziell gegründet. Der Zusammenschluss unter dem Namen "Friedberger Bündnis für Demokratie und Vielfalt" will ein Netzwerk im Sinne des demokratischen Grundgedankens aufbauen. Die Diskussionsrunde im Pfarrsaal St. Jakob machte zum einen deutlich, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer grundsätzlich über die Ausrichtung des Bündnisses einig sind. Die genaue Ausformulierung der Werte und Beweggründe des Bündnisses war allerdings gar nicht so einfach.

Zu dem Treffen am Donnerstagabend im Pfarrsaal bei St. Jakob kamen etwa zwei Dutzend Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen. Eingeladen hatten die Stadt, das Frauenforum Aichach-Friedberg sowie die Pfarrei St. Jakob. Mit dabei waren, wie schon beim ersten Treffen, Vertreter aus verschiedenen Parteien, Sportvereinen, Religionsgemeinschaften und weiteren Organisationen. Da waren Vertreter der CSU genauso wie Grünen-Mitglieder. Auch verschiedene Sportvereine waren dabei, zum Beispiel der TSV Friedberg. Sie diskutierten über den ersten Vorschlag der Satzung und besprachen Namen und Logo des neuen Zusammenschlusses.

