Neue Freizeitanlage: Es gibt einen "super Platz" für einen Pumptrack

Plus Die Stadt beginnt mit der Planung einer Freizeiteinrichtung für Jugendliche in Friedberg-West. Es gibt allerdings noch einige Hürden zu überwinden.

Von Thomas Goßner

An vielen anderen Orten in der Umgebung gibt es sie bereits - Pumptracks, also befestigte Bahnen mit Wellen und Steilkurven, die man mit dem Rad, mit dem Scooter, mit Boards oder Skates befahren kann. Bei einem Workshop im Sommer 2021 äußerten auch Friedberger Jugendliche den Wunsch nach einer solchen Freizeiteinrichtung. Jetzt will die Stadt das Projekt angehen, das die SPD bereits in die Haushaltsberatungen für 2023 eingebracht hatte.

Die Stadtverwaltung hat dazu Kontakt mit einem Ingenieurbüro aufgenommen, das bei der Detailplanung von einschlägigen Fachleuten unterstützt wird. Auch die Ausführung kann nach Angaben der Stadt nur durch Fachfirmen erfolgen, da es bei der Gestaltung von Kurven und Kanten auf viele Details ankommt. Für Honorare, Bau- und Nebenkosten sind rund 180.000 Euro veranschlagt.

