Nicht angeschnallt: Frau bei Unfall auf der A8 schwerst verletzt

64-Jährige verliert auf der A8 am Derchinger Berg die Kontrolle über ihr Auto. Der Wagen überschlägt sich mehrfach und kommt im Grünstreifen zum Stehen.

Mit schwersten Verletzungen musste eine 64-jährige Autofahrerin in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden, die am Sonntagmorgen auf der Autobahn verunglückt war. Wie die Polizei berichtet, war die Frau kurz vor dem Derchinger Berg in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie aus derzeit unbekannter Ursache nach links abkam, gegen die Betongleitwand fuhr, gegensteuerte und danach ins Schlingern geriet. Sie schleuderte nach rechts über die rechte Fahrspur auf den Seitenstreifen und wurde am Beginn der dortigen Leitplanke ausgehebelt. Dadurch überschlug sie sich mit ihrem Fahrzeug mehrfach und kam im angrenzenden Grünstreifen auf den Rädern zum Stillstand.

Ein Augenzeuge und mehrere Ersthelfer befreiten die offenbar nicht angeschnallte Frau aus dem Auto und begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Die örtlichen Feuerwehrkräfte halfen bei der Bergung und Absicherung der Unfallstelle; der rechte Fahrstreifen war für etwa drei Stunden gesperrt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 27.000 Euro, das total demolierte Auto der Frau musste abgeschleppt werden. (AZ)