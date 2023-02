Fasching in Friedberg und Schmiechen geht in die heiße Phase

Es sind Höhepunkte der Faschingssaison im Wittelsbacher Land: In Friedberg und Schmiechen stehen die Umzüge an. Das ist wichtig für Besucherinnen und Besucher.

Es wird ein Anblick, den man schon lange nicht mehr gesehen hat. In Friedberg und Schmiechen werden in den kommenden Tagen bunte Faschingsumzüge durch die Straßen rollen. Zum ersten Mal seit drei Jahren sind wieder Wagen und Fußgruppen unterwegs, um die Menschen mit verrückten Motiven, Musik und Guzle zu erfreuen. Dabei gibt es das ein oder andere zu beachten.

In Schmiechen startet der Umzug am Sonntag um 13.33 Uhr. Er führt vom Kappelweg aus mitten durchs Dorf. Am Ende geht es Richtung Brunnen aus dem Ort hinaus. Auf dem Gelände bei der Schlepperhalle klingt die Veranstaltung aus. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer lohnt sich das Kommen heuer besonders bei rekordverdächtigen 44 Teilnehmern, davon 15 Fußgruppen und 29 Wagen.

Besucher in Schmiechen parken außerhalb des Ortes am Straßenrand

Für die Dauer des Umzugs ist Schmiechen komplett gesperrt. Auswärtige Besucherinnen und Besucher können nach dem Ortsschild am Straßenrand parken. Das Faschingskomitee Schmiechen verkauft Eintrittstickets für 3 Euro pro Person. Entlang der Zugstrecke gibt es mehrere Verpflegungsstände mit Wurst- und Käsesemmeln, Krapfen, warmem Leberkäse und Getränken. Für die Dauer des Umzugs gilt laut Faschingssatzung ein Schnapsverbot.

Auf dem Festgelände bei der Schlepperhalle verkauft das Faschingskomitee im Außenbereich auch warme Speisen wie Pizza, Hotdogs und Pommes. Für Gäste ab 18 Jahren steht ein Partyzelt zum Weiterfeiern bis 22 Uhr bereit, in dem auch Hochprozentiges ausgeschenkt wird und DJ Mr. Hamp für Musik sorgt.

Für den Umzug in Friedberg sind 34 Gruppen angemeldet

In Friedberg startet der Umzug am Dienstag um 14 Uhr am Volksfestplatz. Der Zugverlauf bleibt im Vergleich zu vorherigen Ausgaben unverändert: Über Ludwigstraße und Bauernbräustraße geht es zum Bahnhof. Von da aus führt der Zug über die Münchner Straße und Aichacher Straße wieder zum Volksfestplatz. Bisher sind 34 Gruppen angemeldet, 13 Wagen und 20 Fußgruppen. Wie 2020 auch gibt es Lärmlimits sowie ein Schnaps- und Glasverbot.

Lesen Sie dazu auch

Im Anschluss an den Umzug findet auf dem Marienplatz ab 15 Uhr ein Faschingstreiben mit Beiträgen der Friedberger Jugendkapelle sowie der Garde des ORCC Friedberg statt. Außerdem tritt der Faschingsverein Narrneusia mit seiner Kindergarde und einem Showprogramm auf. Um 15.30 Uhr startet in der Garage Ost die traditionelle Tiefgaragenparty. Die Stadtwerke Friedberg weisen darauf hin, dass die Tiefgarage deshalb von Montag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 14 Uhr, gesperrt ist.

Im Zuge der Faschingsfestivitäten kommt es in Friedberg zu Straßensperrungen. Neben der ganztägigen Sperrung des Marienplatzes werden ab 13 Uhr auch die Straßen entlang der Umzugsstrecke gesperrt, wie die Stadt mitteilt. Die Hauptverkehrsstraßen sollen ab 15.30 Uhr wieder befahrbar sein. Ausnahme ist die Ludwigstraße, die wegen Aufräumarbeiten bis Aschermittwoch um neun Uhr gesperrt bleiben wird.