So vernachlässigt Friedberg den Straßenunterhalt

Plus Eigentlich müssten jedes Jahr zwei Millionen Euro in die städtischen Verkehrswege investiert werden. Doch das Geld fehlt. Jetzt soll eine Software helfen, das Problem zu lösen.

Wie kann die Stadt Friedberg dem fortschreitenden Verfall ihres Straßennetzes entgegenwirken? Um diese Frage zu klären, wurde bereits vor gut einem halben Jahrzehnt in eine teure Software investiert, die anhand eines vorgegebenen Budgets Unterhaltsmaßnahmen vorschlägt. Der Haken dran: Durch einen mehrfachen Personalwechsel und eine zeitweise Vakanz der Stelle in der Verwaltung kam das System nie richtig zum Einsatz. Jetzt ist Alexander Unger aus der Tiefbauabteilung der neue Mann für "RoSy", wie die Abkürzung für das Programm namens Road System lautet.