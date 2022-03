Friedberg

vor 16 Min.

Über 400 Teilnehmer bei Friedenszug: Friedberg setzt ein Zeichen für Ukraine

Plus Über 400 Teilnehmer folgen dem Aufruf zum Friedensgebet vom Marienplatz nach Herrgottsruh. In der neuen Woche gibt es weitere Aktionen gegen den russischen Überfall.

Von Edigna Menhard

Trotz eisiger Temperaturen strömten am Samstagnachmittag aus allen Richtungen Menschen auf den Friedberger Marienplatz. Einige von ihnen hatten Schilder in den Farben der ukrainischen Flagge gebastelt: "No War", "#StopWar" und "Frieden" stand auf diesen, manche hielten auch gemalte Bilder hoch, etwa mit einer weinenden Frau oder einer Friedenstaube. Andere trugen Anstecker, Schals oder Jacken in den Farben Gelb und Blau. Viele hielten Kerzen in den Händen.

