Unbekannter Autofahrer fährt 18-jährigen Radler an

Am Mittwoch kommt es in Friedberg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer. Nach dem Unfall entfernt sich der Pkw unerlaubt.

Ein 18-jähriger Fahrradfahrer fuhr am Mittwochabend gegen 21.39 Uhr in Friedberg auf der Wulfertshauser Straße in nördlicher Fahrtrichtung. Als er die Fuchsbergstraße querte, sei laut Polizei zeitgleich ein unbekannter Autofahrer aus der Straße herausgefahren. Daraufhin seien die beiden Verkehrsteilnehmer zusammengestoßen.

Der 18-Jährige verletzte sich bei dem Unfall am linken Bein. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Beteiligten entfernte sich der Autofahrer, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise zur Tat telefonisch unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)